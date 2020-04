Springsteen tocará en la radio las canciones que han amenizado su cuarentena

Nueva York, 7 abr (EFE).- Bruce Springsteen participará mañana miércoles en un programa de la compañía radiofónica SiriusXM en el que tocará algunas de las canciones que han amenizado su cuarentena durante la pandemia del coronavirus, y con las que quiere 'desear lo mejor' al público.

El programa 'From His Home to Yours' se emitirá en concreto en la emisora E Street Radio el 8 de abril a las 10.00 hora local de Nueva York (14.00 GMT), e incluirá canciones de estrellas de la música como Sam Cooke, Roy Orbison, Bob Dylan o Lucinda Williams.

'Estoy aquí para desearles lo mejor y poner algunas canciones que me han funcionado en momentos como los que estamos viviendo', dijo Springsteen en SiriusXM, una emisora estadounidense de radio satélite y en línea.

El programa radiofónico tendrá lugar poco después de que el cantante de Nueva Jersey publicara en internet su concierto de Hyde Park de 2009 con el objetivo de animar a sus seguidores aislados por el coronavirus.

También ha participado con el Fondo de Ayuda a la Pandemia de Nueva Jersey junto con Jon Bon Jovi, la actriz Whoopi Goldberg o el comediante Jon Stewart.

'Estos son tiempos de incertidumbre', dijo entonces en el vídeo para la ONG. 'Una cosa es segura, el dolor, el miedo y las necesidades reales de muchos vecinos, nuestros amigos, y por supuesto todos los que están en primera línea de la pandemia', agregó.

Este lunes, Springsteen lanzó la última entrega de su serie mensual de conciertos, en este caso el 'show' que ofreció en Gotenburgo, Suecia, el 28 de julio de 2012.

Aunque había prometido un nuevo álbum y un tour con la E Street Band, con la que ha tocado primordialmente desde 1972, sus planes han quedado aplazados por esta pandemia, que según las autoridades mundiales ya deja 1,2 millones de contagiados y más de 67.000 muertos en todo el planeta. EFE

hc/arm

