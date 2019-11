Stancu: 'Quien diga que vengo por la camiseta que mire mis kilómetros'

Madrid, 17 nov (EFE).- Bogdan Stancu, delantero del Slavia de Praga, mostró en rueda de prensa el mal ambiente con el que llega la selección de Rumanía al duelo con España, tras las duras críticas por su derrota ante Suecia, y señaló que el que diga que él está en el equipo nacional sólo por vestir la camiseta, que mire los kilómetros que recorre cada partido.

'Estoy siempre de acuerdo con la crítica, todos pueden opinar, pero me gustan las que son sin ofender. No quiero contestar a ningún exfutbolista porque no es correcto comparar lo que pasa en un club con el equipo nacional. Quien diga que vengo a vestir la camiseta solo porque me gusta, debería de mirar los kilómetros que corro durante el partido. Doy todo lo que tengo, he jugado en varias posiciones y vengo porque amo a mi selección', aseguró.

Stancu destacó la importancia de que su equipo muestre una buena imagen ante España pese a no jugarse ya nada, sin opciones de clasificarse directamente a la Eurocopa y tener que esperar a intentarlo a través de la Liga de las Naciones.

'Este partido es importante. Tenemos que acabar bien, con un resultado positivo porque no nos vamos a volver a ver hasta marzo. Hay que mejorar la imagen que hemos dejado con Suecia. Luchamos mucho, pero desafortunadamente fueron muy superiores y ahora tenemos que seguir para intentar hacerlo lo mejor posible en la Liga de las Naciones', manifestó.

'La imagen es importante, sobre todo para nuestra afición, que está igual de decepcionada que nosotros. Aunque no nos hemos clasificado, aún confían en nosotros, nos apoyan y van a venir a vernos. Nos hace seguir con fuerza y nos ayuda a luchar mañana. Viniendo tantos, demostrarán que confían en nosotros', añadió.

El delantero del Slavia de Praga descartó que vaya a retirarse de la selección por las críticas: 'No estoy prensando en retirarme de la selección. He hablado con el míster, que me ayudó en una situación difícil de crítica. Cuando he tenido un periodo difícil, nunca he intentado evitar la crítica'.

Sobre el partido de este lunes, comentó: 'Aunque España se haya clasificado, tiene jugadores nuevos y va a querer seguir ganando con su juego de posesión. Tenemos que hacer nosotros como el Slavia ante el Barcelona. Hay mucha diferencia de calidad, pero corrimos quince kilómetros más para compensarlo'.

Stancu pidió públicamente, sentado al lado del seleccionador, Cosmin Contra, que éste no deje su cargo y siga al mando en la Liga de las Naciones: 'Me gustaría que se quedara. No sé cómo podemos ayudarle, imagino que ganando mañana, jugando juntos y haciendo piña. Tenemos confianza en que se va a quedar y nos va a ayudar a clasificarnos en la Liga de las Naciones, que es la última oportunidad que tenemos'.

Para ello, pidió a sus compañeros que dejen de pensar en ellos y miren por el bien del equipo. 'Si no entendemos que lo importante es la selección y no los intereses personales o que alguno juegue mejor que los demás, mal vamos. Por eso nos ganó Suecia. Si no corremos tanto como el rival no tendremos ninguna posibilidad aunque nos digan que tenemos buena calidad. Tenemos que ser un equipo porque el fútbol no es un deporte individual', sentenció. EFE