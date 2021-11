Stasinic da positivo de coronavirus en el Bayern

Berlín, 17 nov (EFE).- El lateral Josip Stasinic y dos miembros del cuerpo técnico del Bayern Múnich dieron positivo de coronavirus, según informaciones de prensa.

Stasinic, que tiene la pauta completa de la vacuna y había pasado por la enfermedad, dio positivo al regresar de la selección croata.

El resultado de un test rápido fue confirmado después por un test PCR.

La baja de Stasinic para el partido del viernes contra el Augsburgo se agrega a la del central Niklas Süle, también por positivo de covid 19.

De otro lado, hoy se conoció que el centrocampista Joshua Kimmich y el extremo Serge Gnabry, titulares habituales en el Bayern, no tendrán acceso al hotel de la concentración del equipo para el partido del viernes contra el Augsburgo por no estar vacunados contra el coronavirus.

Lo mismo ocurre con Eric-Maxim Choupo Moting, suplente habitual de Robert Lewandowski, y con el mediapunta Jamal Musiala.

A los tres jugadores los afecta una nueva disposición del gobierno regional bávaro que exige que solo vacunados y recuperados puedan entrar a hoteles y restaurantes.

Gnabry, Kimmich y Musiala se vieron obligados ya a abandonar la concentración de la selección alemana para los últimos partidos de la eliminatoria mundialista después del positivo Süle.

Los tres jugadores habían viajado con él a la concentración por lo que se les consideraba contactos cercanos. Sin embargo, otros jugadores -Manuel Neuer, Thomas Müller y Leon Goretzka- siguieron con el equipo pese a haber viajado también con Süle.

Kimmmich había admitido antes no haberse vacunado argumentando dudas sobre posibles efectos secundarios a largo plazo de las vacunas, mientras que en el caso de los otros jugadores se desconocía que no estuvieran vacunados.

No obstante, el cuarteto de jugadores no vacunados no tendrá de momento que entrar en una nueva cuarentena por no haber tenido contacto cercano con Stanisic. EFE

rz/og