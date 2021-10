Steve Bruce: 'La gente quería que fallara, me llamaban inútil'

Londres, 20 oct (EFE).- Steve Bruce, que ha sido despedido este miércoles del Newcastle United, se despachó contra los críticos y dijo que su etapa en el equipo ha sido muy dura, que no le querían y que solo esperaban que fallara.

'Ha sido muy duro. No me querían, sentía que la gente quería que fallara. Decían que era un inútil, una pérdida de tiempo, un inepto táctico estúpido', dijo Bruce en una entrevista con The Telegraph en la que dejó caer que este ha podido ser su último trabajo.

Bruce, de 60 años, dirigió el pasado fin de semana su partido número 1.000 en su carrera deportiva, con derrota contra el Tottenham Hotspur por 2-3.

'Creo que este puede ser mi último trabajo. Mi familia ha estado preocupada por mí, especialmente mi mujer. Ha tenido que lidiar con la muerte de mis padres, los suyos no han estado demasiado bien y encima estaba yo con lo que he tenido que pasar en los últimos dos años', apuntó el técnico.

'Ha estado acompañándome durante toda mi vida, fuera a donde fuera. Ahora tengo 60 años y no sé si quiero que vuelva a pasar por eso. Tenemos una buena vida y, sí, puede que este sea mi último trabajo... Hasta que me llame algún presidente. Nunca digas nunca, es algo que he aprendido en mi vida', añadió Bruce. EFE

