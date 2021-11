Stoltenberg celebra que el nuevo Gobierno alemán siga comprometido con OTAN

Bruselas, 26 nov (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebró este viernes que el próximo Gobierno alemán, formado por una coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, vaya a mantener los compromisos de Berlín con la Alianza.

'Doy la bienvenida al nuevo programa (de Gobierno). Creo que es un programa que expresa con claridad que Alemania seguirá comprometida con la OTAN y siendo un aliado fuerte y fiable en la OTAN', declaró el político noruego en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Exteriores aliados que se celebrará la próxima semana en Riga.

Añadió que conoce al próximo canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, y que ha demostrado 'una y otra vez que es un fuerte partidario del vínculo transatlántico'.

Stoltenberg destacó el apoyo del Gobierno de coalición a seguir siendo parte de los acuerdos de la Alianza sobre reparto nuclear, por los cuales países que no tienen armas nucleares almacenan en su territorio las de otros aliados, como Estados Unidos.

'También me alegro de que el programa exprese con claridad que hay necesidad de invertir en equipamiento, capacidades, para las Fuerzas Armadas de Alemania, y espero que Alemania siga invirtiendo más porque el compromiso de la OTAN de invertir más se basa en objetivos muy específicos de capacidades para cada aliado, incluida Alemania', comentó.

El secretario general de la OTAN se pronunció sobre la decisión del próximo Gobierno germano de participar como observador en una reunión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, documento que contiene prohibiciones de desarrollo, producción, posesión, uso o amenaza de uso de las armas nucleares y que ningún aliado ha firmado.

'Todos los aliados acordaron que no deberíamos firmar el tratado, no deberíamos ser parte del tratado, porque creemos en un control de armas equilibrado y verificable. Todos los aliados están de acuerdo en que el objetivo es un mundo sin armas nucleares, pero el modo de llegar ahí es un control de armas equilibrado y verificable, no el control de armas unilateral', dijo sobre el tratado.

Añadió que un mundo en el que la OTAN elimina sus armas nucleares, pero Rusia, China y Corea del Norte las mantienen no es 'un mundo más seguro'.

En cuanto a observar el tratado, Stoltenberg admitió que hay 'diferentes puntos de vista' sobre la cuestión entre los aliados, pero manifestó su satisfacción porque Berlín se ha comprometido 'a consultar' al respecto con los demás miembros de la OTAN.

'Necesitamos hablar con una sola voz en todas las cuestiones relacionadas con asuntos nucleares', aseveró. EFE

jug/drs/pddp