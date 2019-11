Stotts y Lillard 'frustrados' con baja de Gasol, pero lo esperan de asistente

Milwaukee (EE.UU.), 21 nov (EFE).- La baja del pívot internacional español Pau Gasol de la plantilla de los Trail Blazers generó este jueves las primeras reacciones dentro del equipo con las declaraciones del entrenador Terry Stotts y del base Damian Lillard, quienes mostraron 'frustración'.

Pero también la esperanza que pueda recuperarse y sobre todo que muy pronto comience a formar parte del cuadro técnico como entrenador asistente.

Los Trail Blazers, que tenían la esperanza de haber visto jugar esta temporada a Gasol, uno de los profesionales que siempre desearon incluir en su plantilla, al final la lesión que sufre en el pie izquierdo, le impidió, de momento, ver cumplido el gran deseo de la franquicia.

Algo que dentro de los Trail Blazers consideran el mayor revés de un comienzo de temporada poco afortunado en lo deportivo.

La baja de oficial de Gasol de la plantilla para centrarse por completo en la rehabilitación de la fractura de estrés que sufre en el pie izquierdo y de la que fue operado el pasado mayo, con un periodo de rehabilitación de entre 6 y 12 meses, es vista por todas las partes como la mejor opción, aunque genere 'frustración'.

La edad de Gasol, 39 años, la cantidad de partidos disputados en la NBA y a nivel internacional ha provocado que la rehabilitación por lesiones en los pies sean más complicadas, especialmente para los pivotes, como le ha sucedido al español, lo que no deja de ser una decepción para los Trail Blazers al no poder contar con él.

Si bien Gasol fue contratado principalmente como mentor de los jóvenes valores que hay en la plantilla de los Trail Blazers, también se esperaba que con su experiencia de 18 años en la NBA y dos títulos de liga, formase parte regular de la rotación de Stotts.

Pero su rehabilitación ha sido más lenta de lo esperado y su aportación en el campo ha tenido que ser descartada para centrarse en la opción de que forme parte del cuadro técnico, algo que Stotts confirmó hoy a los periodistas, en Milwaukee.

'Sobre todo, estoy decepcionado por Pau', declaró Stotts. 'Es muy diligente en su rehabilitación y nadie quería que volviera más que él. Le encanta competir y deseaba ser parte del equipo. Significa que este año contábamos con él y estábamos ansiosos de tener la aportación de un Pau Gasol saludable. En ese contexto, su baja fue muy decepcionante'.

En cuanto a su integración al cuadro técnico, Stotts dio luz verde, aunque dijo que todavía no se había sentado ha hablar con Gasol.

'No me he sentado y hablado con él, pero la esperanza es que esté involucrado con el cuerpo técnico haciendo todo lo que un entrenador hace, excepto tal vez los planes de juego', confirmó Stotts. 'Hará ediciones con los jugadores, viajará, se sentará detrás de la banca. Así que la esperanza es que, mientras esté rehabilitándose y cuidándose a sí mismo, este será un buen año para que él también participe en el juego'.

Por su parte, Lillard, quien también fue baja con el equipo en el último partido frente a los Pelicans de Nueva Orleans y esta noche tampoco jugará ante los Bucks de Milwaukee, el exequipo de Gasol, dijo que el miércoles se reunió con Gasol, y trataron de ser positivos de cara al futuro.

Especialmente al saber que va a estar involucrado con el equipo en el apartado técnico, algo que Lillard consideró 'importante' para todos.

'Pau (Gasol) es un gran tipo, muy presente con el equipo para alguien que estaba lesionado en lo que va de la temporada. Su deseo es ayudar al equipo y estoy convencido que lo hará'. EFE