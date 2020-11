Stroll: 'No me lo puedo creer, es el mejor momento de mi carrera'

Redacción deportes, 14 nov (EFE).- El canadiense Lance Stroll (Racing Point), que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, tras firmar este sábado su primera 'pole' en la categoría reina del motor, declaró en el circuito del Istanbul Park que 'no' se lo puede 'creer' y que 'es el mejor momento de' su 'carrera'.

'No puedo plasmar en palabras lo que siento ahora mismo, no me esperaba acabar tan adelante, porque justo antes de la calificación no sabía si realmente seríamos tan competitivos', explicó Stroll, primer canadiense que firma una 'pole' en F1 desde que lo lograra por última vez Jacques Villeneuve en 1997 y en España, en el Gran Premio de Europa, que se disputó ese año en el circuito de Jerez.

'Sí confiaba en el coche, pero había que ver qué podía pasar. Al final, todo me cuadró en mi último intento y ahora estoy en la 'pole'. Es una gran alegría, después de unas semanas bastante difíciles, sobre todo después de Mugello (Italia)', explicó Stroll, nacido hace 21 años en Montreal y que es undécimo en el Mundial, con 57 puntos.

En una sesión de calificación caótica, Stroll logró la primera 'pole' de su carrera al cubrir los 5.340 metros de la lluviosa pista turca en un minuto, 47 segundos y 765 milésimas, 290 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull) y con medio segundo de ventaja sobre su compañero mexicano Sergio Pérez, que arrancará tercero. EFE