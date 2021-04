Stuart hereda el trono de Trueno como campeón de FMS Argentina

David Timón y Pedro Martín

Redacción cultura, 17 abr (EFE).- Stuart se proclamó campeón de Freestyle Máster Series (FMS) Argentina en la última jornada de la tercera temporada tras vencer a Dtoke y logró mantener la distancia frente a sus perseguidores Papo y Mecha.

Stuart inauguró su palmarés como 'freestyler' en solitario al conquistar el título de FMS Argentina con su victoria ante Dtoke tras una réplica que le permitió mantener su diferencia ante Papo.

El resultado del entonces líder derivó en un empate a 20 puntos en lo más alto de la tabla con Papo Mc, que sí sumó los tres puntos de forma directa ante Cacha en un descafeinado duelo.

Stuart consiguió deshacer la igualada a su favor frente a su perseguidor, que volvió a quedarse a las puertas del campeonato por tercer curso consecutivo, gracias a los PBT (puntos por batalla).

El santafesino, que partía como líder en solitario antes del inicio de la jornada, hizo efectiva la diferencia mínima de once puntos (2980,5) para superar a Papo (2969,5) y relevó así a los icónicos Wos y Trueno en el puesto de mejor improvisador de FMS Argentina.

Papo, que ya había conseguido el triunfo de God Level All Stars WE México con Stuart como compañero, se fundió en un emotivo abrazo con su amigo y aceptó la derrota tras el recuento final del jurado.

'Muchas veces, por temor a mí mismo, decía que prefería no ganar o que no buscaba la victoria. Pero al llegar con opciones a la última jornada, me di cuenta que sí había motivos para pelearlo. No solo por la gente que no está, sino por la gente que también me apoya. Le dedico esto a mi vieja, que me está mirando desde el cielo', declaró Stuart tras levantar la copa de manos de Misionero.

Así, Stuart será uno de los principales representantes del 'freestyle' argentino en la próxima edición de FMS Internacional, que también contará con el subcampeón Papo, Mecha y Klan, tercero y cuarto respectivamente.

Mecha, que antes de la jornada contaba con remotas opciones de hacerse con el título, apuró sus posibilidades al llevarse los tres puntos ante el colista Sub, que no pudo despedirse de la liga con una victoria.

Por su parte, Klan necesitó de dos réplicas para superar a Nacho. En la lucha por hacerse con la cuarta posición, el rapero bonaerense decantó la balanza a su favor y consiguió el último billete a la cita mundialista.

En la lucha por el descenso, Wolf superó a su hermano MKS en uno de los duelos más emotivos de la temporada. Con su victoria, el mayor de los Mansilla salió de los últimos puestos y condenó a MKS a la octava posición por la que disputará el 'play-off'.

No obstante, MKS ya anunció que no participará en la que sería su cuarta temporada consecutiva tras confirmar su retirada de la competición.

De igual manera, Cacha, presente en las tres ediciones de FMS Argentina celebradas hasta la ficha, finalizó penúltimo y se unió a MKS dando por finalizado su paso por la liga.

'Gracias a liga por todo lo que me aportó, espero que haya sido recíproco', concluyó Cacha tras su batalla ante Papo, en la que no se vio la emoción y la intensidad característica de sus enfrentamientos.

Naista y Larrix, primer y segundo clasificado en el ránking de ascenso, ocuparán los puestos de Sub y Cacha, mientras que el joven Zaina, tercero, peleará por sus opciones de aspirar a un puesto en la liga ante el mencionado MKS.

En la tarde de despedida de la tercera edición de FMS Argentina y la última de las ligas nacionales por concluir en la presente campaña, el popular 'host' Misionero también puso punto final a su trayectoria en la competición y se despidió de organización y seguidores a través de un mensaje en Twitter: 'Gracias a todos por este último baile. Nos vemos en la próxima. Los quiero'. EFE