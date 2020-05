Sturgeon: Johnson antepone interés político al ciudadano al defender a asesor

Londres, 25 may (EFE).- El jefe del Ejecutivo británico, Boris Johnson, antepone sus 'intereses políticos al interés público' al respaldar a su asesor, Dominic Cummings, tras saltarse este el confinamiento, opinó este lunes la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon.

En declaraciones a la BBC, la líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) lamentó que Johnson no haya destituido a su principal colaborador al saberse que no respetó el confinamiento al viajar en marzo al norte de Inglaterra con su esposa e hijo a casa de sus padres.

Johnson defendió ayer al experto en comunicación al insistir en que obró 'con responsabilidad, dentro de la ley y con integridad' al conducir más de 400 kilómetros en busca de ayuda familiar para cuidar a su hijo de cuatro años por el temor a que el coronavirus -que ya padecía su mujer- le incapacitara a él y a su pareja.

Según Nicola Sturgeon, mantener a Cummings en su puesto boicotea el mensaje sanitario público y, por ello, el asesor de Johnson debe dimitir a fin de no socavar la confianza ciudadana en las directrices del gobierno.

'Estoy muy preocupada y digo esto con pesar, realmente me temo que Boris Johnson ha decidido anteponer sus intereses políticos al interés público', opinó.

La dirigente nacionalista alertó que 'las consecuencias de esto son potencialmente muy graves' para el país, que registra actualmente un total de 36.793 fallecidos por COVID-19, tras un aumento ayer de 118 decesos en 24 horas por el virus.

'La confianza en el mensaje sanitario a los ciudadanos es muy importante y, cara a adentrarnos en las fases donde empezaremos a levantar el confinamiento, es aún más importante pues dependemos menos de lo que diga la ley y más de asesoramientos y el buen juicio ciudadano', dijo.

Con relación al caso Cummings, observó que 'habrá familias por todo el Reino Unido con esos mismos dilemas, que se habrán atenido a las reglas porque las reglas eran las reglas'.

'Todo el mundo se solidariza con padres preocupados por sus hijos y cómo los van a cuidar si ellos enferman, pero él no estaba solo. Y este es el tema aquí, que otros siguieron las reglas con todas sus dificultades y toda la agonía que implicaban', reflexionó.

Entre esos 'sacrificios' hechos por los ciudadanos las últimas semanas figuran 'no ver a familiares enfermos, no estar con familiares quizás antes de que estos murieran, no ir a funerales, sacrificios enormes que ha hecho todo el mundo', remarcó.

Sturgeon comparó la situación con el caso de la exasesora médica jefe del gobierno en Escocia Catherine Calderwood, que dimitió tras infringir en dos ocasiones las normas de confinamiento al visitar su segunda residencia de veraneo.

En la situación de Calderwood, la líder escocesa admitió que tuvo que destituirla al quedar claro que el incidente afectaba al mensaje sanitario a los ciudadanos.

Calderwood 'no intentó salvar su piel a expensas del mensaje sanitario a la ciudadanía' y consideró que ahora Johnson y Cummings 'deberían probablemente llegar a la misma conclusión'. EFE