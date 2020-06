Sturgeon participará como testigo en comisión de investigación sobre Salmond

Edimburgo, 22 jun (EFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, será llamada a participar como testigo en la comisión del Parlamento escocés que investiga cómo gestionó su gabinete las denuncias de abuso sexual de las que fue absuelto el exjefe del Gobierno regional Alex Salmond.

En marzo, un tribunal de Edimburgo absolvió a Salmond de 13 delitos sexuales, incluido un intento de violación, denunciados por 9 mujeres que trabajaron con él entre 2007 y 2014, cuando estaba al frente del Ejecutivo escocés.

En la lista de testigos elaborada por el comité de Gestión de Denuncias de Acoso -que se reunió hoy por primera vez de manera virtual- figura también el director ejecutivo del Partido Nacionalista Escocés (SNP) y esposo de Sturgeon, Peter Murrell, y la jefa de gabinete de la ministra principal, Liz Lloyd.

El objetivo de este comité es investigar cómo el Gobierno escocés manejó las denuncias de acoso contra Salmond que se presentaron en una primera instancia ante el Ejecutivo, el que, dada la gravedad de las acusaciones, decidió ponerlas en manos de la policía, que abrió una investigación en agosto de 2018, cuando detuvo al ex ministro principal.

Dada la gravedad de los hechos investigados, el comité podría interrogar a los testigos bajo juramento, un procedimiento que no es usual, pero que está disponible según el reglamento parlamentario.

El diputado conservador Donald Cameron afirmó que parece 'absolutamente imperativo' que las pruebas que se extraigan de los testimonios sean 'tan precisas como sea posible'.

'Estamos lidiando con asuntos muy serios que involucran a los más altos niveles del funcionariado escocés y la conducta de ministros de alto rango del pasado y del presente. Tomar testimonio jurado subraya la gravedad del tema de esta investigación y garantizará que obtengamos la mejor evidencia posible', señaló Cameron.

La comisión comenzará a trabajar a partir del 10 de agosto, tras el receso veraniego de la cámara, y la primera persona en dar su testimonio será la secretaria permanente, Leslie Evans, quien ocupa el cargo de funcionario con mayor rango de Escocia.

La investigación se lleva a cabo después de que el Tribunal de Sesiones de Edimburgo, la corte civil de mayor rango de Escocia, dictaminase en 2019 que la investigación interna que el Gobierno escocés llevó a cabo sobre las denuncias contra Salmond infringió la legalidad, ya que no respetó el procedimiento establecido y se saltó el principio de imparcialidad.

La corte condenó al Ejecutivo de Edimburgo a pagar las costas legales del proceso, que costó 555.000 euros a las arcas públicas.

Salmond es uno de los pilares del movimiento independentista escocés y su encausamiento ha generado gran revuelo en la opinión pública, ya que fue declarado 'no culpable' de 12 de los cargos, mientras se dictaminó que otro no había podido ser probado.

La defensa de las mujeres que lo denunciaron ha destacado que el hecho de que los delitos no pudieran probarse no indica que no hubiese un patrón de conducta inaceptable por parte del exdirigente.

Salmond siempre defendió que los contactos sexuales fueron consentidos y aseguró que las querellas eran 'fabricaciones deliberadas con un propósito político', aunque en el momento de su presentación él no ostentaba ningún cargo público. EFE