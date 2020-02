Stybar: 'El ataque en el último kilómetro estaba planeado'

Villicum, 1 feb (EFE).- El ciclista checo Zdenek Stybar, del Quick Step, desveló que el ataque que protagonizó en el último kilómetro dentro del circuito San Juan Villicum, y que le permitió ganar la sexta etapa de la ronda argentina de la vuelta a San Juan, estaba 'planeado', aunque siempre con el objetivo de mantener el liderato del belga Remco Evenepoel.

Stybar bromeó sobre el origen del ataque diciendo entre risas que lo pensaron 'en la piscina' y después admitió que lo decidió 'por la mañana, cuando estaban armando la estrategia con el equipo'.

'Toda la estrategia estaba enfocada en salvar la camiseta de Remco Evenepoel y atacar en el último kilómetro si podía ser. Aún así tuve dudas cuando faltaban dos kilómetros porque no me sentía bien, hacía mucho calor, pero al final vi que se alineaban mis compañeros y me decidí', señaló.

A sus 34 años, el checo Zdenek Stybar dijo estar 'muy contento de participar en la carrera argentina', que no conocía, pero a la que espera 'volver'.

'Estoy muy contento de estar en Argentina y para mi es muy positivo ganar tan pronto en la temporada, especialmente antes del invierno europeo. Tengo muchas cosas que hacer y espero mantener este nivel de trabajo en los próximos meses', concluyó. EFE