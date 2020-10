Suárez, Costa, Torreira y Trippier apuntan al once en Vigo

Majadahonda (Madrid), 16 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aprovechó su único entrenamiento, este viernes, con todos los internacionales ya reincorporados al equipo para probar alineación para el partido contra el Celta en Vigo, con Luis Suárez, Diego Costa, Lucas Torreira y Kieran Trippier en ella.

Los cuatro apuntan a la alineación inicial, que reuniría por primera vez a Luis Suárez y Diego Costa como titulares en el ataque, aunque no a Joao Félix, que formó parte del teórico equipo suplente durante las pruebas del técnico en el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

Reincorporado este mismo viernes al trabajo con el grupo, el atacante luso tampoco tendría sitio en el once en ninguna de las dos bandas, ocupadas en el ensayo por Ángel Correa, por la derecha, y por Thomas Lemar, por la izquierda. El francés, en el mercado desde el pasado enero, jugaría de inicio por primera vez este curso.

Sin Saúl Ñíguez, que no se ha entrenado desde el pasado martes y que es seria duda para el choque, al igual que José María Giménez, que no ha trabajado con el grupo toda la semana por una sobrecarga, y Renan Lodi, que no se entrenó este viernes sobre el césped a su vuelta de la selección, el medio centro fue para Koke Resurrección y Lucas Torreira, que debutará en Balaídos con el club rojiblanco.

En la defensa, Kieran Trippier ocupará el lateral derecho. Después de abandonar la concentración de su selección por 'motivos personales', este viernes se reincorporó al trabajo con el Atlético y formó con el probable equipo titular en las pruebas de Simeone, que contará con Stefan Savic en el centro de la defensa y que tiene aún dudas para completar el resto de la línea de cuatro de la zaga.

Aparte de Renan Lodi, a la espera de si está o no en la lista de convocados que será pública esta tarde, hay tres opciones para dos puestos en la zona izquierda de la defensa del once inicial en Balaídos, a juzgar por las pruebas del técnico.

En ambas figuró Maria Hermoso, bien por el lateral izquierdo, si no está disponible Lodi, o bien por el centro, pero en función de su demarcación varió el compañero. En la primera de ellas, Felipe Monteiro ejerció de central; en la segunda, Manu Sánchez fue el lateral. En la portería no hay duda: el titular es Jan Oblak.

Además de las dudas de Saúl, Giménez y Lodi, el Atlético tiene una baja segura para la visita a Vigo: Sime Vrsaljko, que se recupera de una 'resección artroscópica de plica cicatricial en la rodilla izquierda' que le mantendrá de baja hasta diciembre. EFE