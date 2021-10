Suárez destaca la reacción de Costa Rica para remontar ante El Salvador

San José, 10 oct (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, destacó la reacción de su equipo para remontar este domingo en casa contra El Salvador y obtener la primera victoria en la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022.

'No me gustaron los primeros 13 minutos que fueron de dominio de El Salvador, y me gustó mucho la reacción del equipo', declaró Suárez en la conferencia de prensa posterior al partido.

El Salvador comenzó ganando con gol de Jairo Enríquez al minuto 12, y Costa Rica firmó la remontada con los goles de Bryan Ruiz y Celso Borges en el segundo tiempo.

'El equipo buscó más el arco contrario y fue mucho más rápido en la toma de decisiones', manifestó sobre la reacción de Costa Rica.

El entrenador también subrayó el partido de Borges y Ruiz, pues considera que ellos 'dan un plus' al equipo por sus experiencias acumuladas a lo largo de los años y por las vivencias que han compartido.

Preguntado sobre la gran atajada de Keylor Navas que evitó el empate en el minuto 90, el seleccionador afirmó que el arquero del PSG francés 'es sinónimo de seguridad'.

'Una de las cosas más importantes que debe generar el arquero, además de atajar bien, es la seguridad y eso es lo que irradia Keylor Navas', apuntó.

Suárez también dijo que la eliminatoria está 'muy pareja' y que todos tienen posibilidades de clasificar.

En la sexta jornada el octogonal final de Concacaf, Costa Rica visitará el miércoles a Estados Unidos.

Los estadounidenses, que perdieron este domingo ante Panamá, tienen 8 puntos, mientras que Costa Rica acumula 6. EFE

