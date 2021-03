Suárez recibió un texto 'a estudiar bien' para pasar examen italiano amañado

Roma, 15 mar (EFE).- El uruguayo Luis Suárez, delantero del Atlético Madrid, reconoció que una profesora de la Universidad para Extranjeros de Perugia (centro) le envió en septiembre un adjunto 'a estudiar bien' porque contenía las preguntas que le 'podían hacer' días después para que se le entregara el pasaporte de Italia, según desveló este lunes el diario 'La Repubblica'.

El periódico tuvo acceso al informe del interrogatorio al que fue sometido Suárez, entonces delantero del Barcelona, en el ámbito de la investigación sobre el examen de italiano amañado que le permitiría conseguir el pasaporte de Italia y facilitar su fichaje por el Juventus Turín.

Suárez, que tras conocerse el escándalo recaló en el Atlético Madrid, reconoció que hasta septiembre había decidido fichar por el Juventus para ganar la Liga de Campeones.

Preguntado sobre si recibió por parte de la profesora Stefania Spina un adjunto PDF en el que se le decía que ese era el texto del examen, el delantero charrúa contestó con un 'sí'.

'Ha dicho que tenía que estudiarlo bien porque ese texto podía formar parte de las preguntas del examen', explicó Suárez en el interrogatorio.

El delantero también contó que se enteró por primera vez del interés del Juventus en agosto, cuando recibió una llamada del vice presidente juventino, el checo Pavel Nedved, y que a continuación habló con el director de fútbol, Fabio Paratici.

'Al comienzo fue solo para saber si me interesaba la negociación, luego mi abogado se ocupó de eso. Paratici me dijo que me llamaron porque pensaban que tenía el pasaporte italiano como mi mujer. Le contesté que no lo tenía, que solo había empezado el trámite pidiendo todos los certificados necesarios en los países en los que viví', afirmó.

Suárez se sometió al examen amañado el 17 de septiembre y, tras superarlo, recibió una llamada de Paratici para ser felicitado, aunque dos días después le llamó el presidente del Juventus, Andrea Agnelli, para expresar su disgusto por el hecho de que la negociación no podía cerrarse.

'Ese mismo día Paratici me llamó cuando estaba en el aeropuerto para decirme que había tomado la mejor decisión para mi familia. Dos días después me llamó el presidente Agnelli para decirme que lo sentía porque la negociación no pudo cerrarse. Me dio las gracias por lo que había hecho para facilitar la negociación, también por forzar mi relación con el Barcelona.

Por este escándalo, las autoridades italianas han suspendido de sus funciones durante ocho meses a los responsables de la Universidad para Extranjeros de Perugia que organizaron y amañaron el examen de ciudadanía de Suárez, quien finalmente recaló en el Atlético Madrid.

La Guardia di Finanza ha suspendido a la rectora de la universidad, Giuliana Grego, al director Simone Olivieri y a los profesores que examinaron al delantero uruguayo, después de que la Fiscalía de Perugia haya concluido en su investigación que 'los contenidos de la prueba habían sido comunicados previamente al propio jugador, llegando a predeterminar el resultado y la puntuación del examen'.

Todo ello para cumplir con las solicitudes que había hecho el Juventus, que negociaba un posible fichaje si Suárez lograba un acuerdo favorable de salida con el Barcelona, ya que su contrato era válido hasta 2021. EFE