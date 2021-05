Subastado por 93 millones de dólares un cuadro de Basquiat en Nueva York

Nueva York, 11 may (EFE).- Un monumental cuadro del estadounidense de origen haitiano Jean-Michel Basquiat, 'In This Case', alcanzó este martes los 93,1 millones de dólares en una subasta de Christie's celebrada en Nueva York, casi duplicando el precio que habían estimado los expertos de la empresa.

La venta de 'In This Case' arrancó en los 40 millones de dólares, pero tardó menos de 10 segundos en ascender a los 50 millones, el precio que Christie's había estimado para la valiosa pieza, protagonista indiscutible de la subasta de Arte del Siglo XXI de esta casa de subastas líder en su sector.

La 'pelea' por el cuadro se alargó después unos 10 minutos, cuando se desató una batalla de pujas entre tres compradores telefónicos, que elevaron el precio de martillo hasta los 81 millones de dólares, una cifra que alcanzó los 93,1 millones al sumarle las tasas y comisiones.

Se trata de una pieza de grandes dimensiones, casi un metro de ancho y cerca de metro noventa de alto, en la que domina el rojo y cuyo protagonista es una de las famosas calaveras de este difunto artista, que falleció a los 27 años en 1988, pero que pudo presenciar parte de su éxito.

El cuadro se ha convertido así en la segunda obra más cara de Basquiat vendida en una subasta, sólo por detrás de otra de las enormes calaveras del artista, 'Untitled' (1982), que fue vendida en 2017 por 110 millones de dólares en una subasta de Sotheby's y que marcó un precio récord para una obra del estadounidense.

'In This Case' es el último de una serie de tres pinturas de calaveras que pintó Basquiat en 1983, que hasta ahora estaba en manos del diseñador de moda y cofundador de Valentino Giammetti, y que fue incluida en la retrospectiva organizada por la Fundación Louis Vuitton en París.

La segunda obra de Basquiat que se vendía en la subasta de este martes fue 'Untitled (Soap)', que sin embargo no tuvo la misma acogida, ya que no llegó a superar la estimación máxima de 15 millones de dólares que Christie's le había otorgado, y se quedó en 13,1 millones tras una puja lenta y con poco entusiasmo.

También tuvo una tibia acogida una de las famosas arañas de Louise Bourgeois, 'Spider V', una escultura de acero de poco más de medio metro de altura que alcanzó los 5,5 millones de dólares, dentro de lo previsto por Christie's, que había estimado un precio de entre 4 y 6 millones de dólares.

Peor noche aun tuvo una curiosa escultura del alemán Martin Kippenberger, 'Martin, ab in die Ecke und schäm dich' (Martin, al rincón, deberías estar avergonzado de ti mismo), en la que se representó a si mismo mirando hacia una pared en posición de castigo, y que se quedó en 9,5 millones de dólares, por debajo del precio mínimo de 10 millones de dólares que habían calculado los expertos.

El británico Banksy tampoco superó las estimaciones de Christies, y su obra 'Laugh Now But One Day We'll Be In Charge', un grafiti en el que aparecen tres monos con carteles en los que se puede leer ese mismo mensaje, se vendió por 2,07 millones de dólares, ligeramente por encima de los 2 millones de precio mínimo pero lejos de los 3 millones de precio máximo previstos. EFE