Subastan vieja tarjeta de béisbol de Shoeless Joe Jackson por 492.000 dólares

Nueva York (EE.UU.), 8 may (EFE).- Una tarjeta de béisbol del pelotero Shoeless Joe Jackson (1887-1951), de una serie de 1910 denominada T210 Old Mill, se vendió esta semana en una subasta por 492.000 dólares.

La casa de subastas estadounidense Heritage Auctions informó de que la licitación se prolongó hasta el jueves por la noche, pero no reveló la identidad del postor que se adjudicó esa tarjeta.

'Después de 110 años en la misma familia de Carolina del Norte, nos complace ayudar a encontrarle un nuevo y orgulloso propietario', dijo Chris Ivy, director de subastas deportivas de Heritage.

Ben Foster y su padre, Hayes, desempolvaron en 2009 una valiosa colección en la que tenían la tarjeta de Shoeless Joe, entre otras.

Foster hijo había encontrado la vieja colección de tarjetas de béisbol de su padre en una lonchera de metal en una habitación sin terminar en la parte trasera del despacho de abogado de su progenitor.

Al revisar las cartas, halló algunas de Roberto Clemente y de Sandy Koufax Topps de los años 50 del siglo pasado, pero nada que se destacara.

'Mi padre siempre asumió que perdió su colección de tarjetas de béisbol cuando se mudó con mi madre', dijo Foster.

Agregó que 'eso fue en 2009. En ese momento yo estaba en la escuela secundaria, así que nos llevamos la caja a casa y la miramos ese día. No hice un inventario completo, simplemente las hojeé'.

Ben Foster vio que algunas de las tarjetas valían un par de dólares y decidió que, en algún momento, examinaría más detenidamente la colección.

Pasaron más de 10 años y, después de viajar a casa con ocasión de la Navidad de 2019, decidió que era hora de revisar la colección.

Los Foster, padre e hijo, se sentaron juntos y pasaron por el estacionamiento. Tras ver las cartas de Topps, Ben notó una gran cantidad de cartas más pequeñas en la parte inferior.

Eran tarjetas de tabaco de principios de 1900, e incluían a Cy Young y Ty Cobb, entre otros.

'No soy un gran aficionado a la historia del béisbol, así que no me di cuenta de inmediato de que Ty Cobb estaba jugando en 1910', explicó Foster hijo.

'Envié una foto a un grupo de amigos de Ty Cobb y Cy Young, y un amigo me envió un mensaje de texto diciendo que debería asegurarlos. Fue entonces cuando comencé a investigar más y descubrí que eran las tarjetas T206', dijo.

Es un conjunto de cartas raras y antiguas como otras que han sido muy valoradas en los últimos años.

Una tarjeta Honus Wagner T206 se vendió por 1,35 millones de dólares en 2019, por lo que Foster buscó en el grupo de 585 tarjetas alguna Wagner que nunca apareció.

Hizo un inventario fotografiando cada tarjeta, luego se percató de que había tarjetas similares que tenían un borde rojo en lugar del borde blanco de las T206.

La investigación encontró que estas tarjetas se produjeron el mismo año, en 1910, pero eran imágenes de jugadores de ligas menores en lugar de profesionales.

Eran tarjetas T210 Old Mill, pero no tenían gran valor a menos que hubiera una Shoeless Joe Jackson en el lote.

'Revisé la pila y encontré 'Jackson, Nueva Orleans', y se lo mostré a mi papá', prosiguió Foster. 'Debe haber habido una falta de comunicación sobre el asunto de las ligas menores porque le pregunté si se trataba de Shoeless Joe Jackson y dijo: 'No, Nueva Orleans no habría tenido un equipo de Grandes Ligas y no habría jugado para ellos.' Así que lo puse de nuevo en la pila y seguí haciendo un inventario'.

Por alguna razón, esa tarjeta todavía despertó su interés, al igual que el resto de las tarjetas con borde rojo de hace casi 100 años.

Ben Foster se quedó despierto la mayor parte de esa noche investigando tarjetas, localizó una lista de algunas de las más valiosas vendidas y vio la imagen de la Shoeless Joe Jackson que acababa de mostrarle a su padre. Entonces, consciente de su valor potencial, comenzó a indagar cuál podría ser el valor. Según el sitio de Heritage Auction, tenía un grado de PSA de 3,5 sobre 10.

Las tarjetas de la vieja colección habían sido entregadas a Hayes Foster por su tío abuelo Millard Camp a fines de los años cincuenta o principios de los sesenta.

La familia todavía tiene las T206 en su poder y planea subastarlas más adelante. EFE