Sue Bird (baloncesto) y Eddy Álvarez (béisbol) llevarán la bandera de EEUU

Tokio, 21 jul (EFE).- La base de baloncesto Sue Bird y el jugador de béisbol Eddy Álvarez serán los portadores de la bandera de Estados Unidos en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de este viernes, en la que por primera vez cada país tendrá dos abanderados, un hombre y una mujer.

Bird, jugadora del conjunto estadounidense de baloncesto que lleva invicto desde Barcelona 1992, aspira en tierras japonesas a obtener su quinto oro en sus quintos Juegos, ya que ha ganado todas las competiciones olímpicas en las que ha participado desde Atenas 2004.

Por su parte, Eddy Álvarez participa en Tokio 2020 con el conjunto estadounidense de béisbol, pero ya cuenta con una medalla olímpica en una disciplina y contexto completamente diferentes: logró la plata de los Juegos de Invierno de Sochi 2014 como parte del equipo estadounidense de velocidad en patinaje sobre hielo.

La base estadounidense compareció este miércoles ante los medios de comunicación para expresar lo que definió como 'un honor increíble'. 'Es algo especial, y lo sé porque he desfilado desde 2004 y es uno de mis mejores recuerdos', añadió Bird, que consideró que la han elegido por su longevidad competitiva. 'Creo que los atletas respetan la longevidad, saben lo difícil que es', dijo.

La jugadora de las Seattle Storm de la WNBA descartó que este honor le añada presión para el torneo de baloncesto, en el que es claramente favorita con la selección de las barras y las estrellas. 'Ya teníamos la presión, no podemos añadir más. Esto es inesperado totalmente, pero es algo que me da alegría, para celebrar. Llevar la bandera es un recuerdo que tendré para toda la vida y que no mucha gente disfruta', aseguró desde la concentración en Tokio (Japón).

Como abanderada, Bird conecta con su entrenadora, Dawn Staley, que tuvo ese honor en Atenas 2004. 'Creo que Dawn y yo conectamos de muchas formas, esta es una, esto es espcial, las dos somos bases, líderes del equipo, somos las personas que deben hacer que el equipo funcione bien', añadió la abanderada estadounidense. EFE

