Suiza dicta una semi-cuarentena y cierra todos los establecimientos 5 semanas

Ginebra, 16 mar (EFE).- El Gobierno suizo decretó hoy una ´situación extraordinaria´ en el país y el cierre de todos los establecimientos que ofrecen servicios comerciales, de esparcimiento o personalizados considerados no esenciales, y hasta de espacios públicos como parques, durante las próximas cinco semanas para frenar la rápida transmisión del coronavirus.

Suiza, con 8,5 millones de habitantes, es el quinto país de Europa donde el virus se ha propagado más rápidamente y ya se registran 2.200 casos.

Podrán abrir los comercios que venden productos alimentarios, panaderías y carnicerías, así como farmacias, bancos, correos, hoteles y comedores de empresas.

A diferencia de países como Italia y España, no se ha prohibido a la gente salir de sus casas, pero se les ha recomendado con insistencia no salir de ellas si no tienen alguna razón de peso, una recomendación que se ha dirigido en particular a los mayores de 65 años.

Todos tenemos que respetar estas medidas para detener la propagación del coronavirus y permitir que los hospitales atiendan a los que lo necesitan. Si hay demasiados enfermos, la situación será muy difícil, dijo la presidenta de la Confederación Suiza, Simonetta Sommaruga.

A partir de esta medianoche, todos los restaurantes, bares, discotecas y lugares como museos, teatros, cines, bibliotecas, piscinas, cines, mercados, peluquerías, entre otros, estarán cerrados hasta el próximo 19 de abril, por lo menos.

Asimismo, los establecimientos que ofrecen cualquier tipo de servicio donde hay un contacto corporal deberán cerrar sus puertas.

Las reuniones, sean públicas o privadas, no podrán ser de más de cinco personas.

Esta serie de medidas coincide con el inicio del cierre de los colegios en el país, que está previsto hasta el 4 de abril, pero al que seguirán de inmediato las vacaciones escolares de Semana Santa, con lo que la vuelta de los alumnos a clases presenciales no ocurrirá tampoco antes del 20 de abril.

El gobierno también aprobó una medida específica para proteger a los trabajadores con alguna enfermedad grave y que son un grupo de alto riesgo en caso de contraer el coronavirus.

En estos casos, los empleadores estarán obligados a permitir que esos trabajadores haga teletrabajo y en caso de que la naturaleza de su función no se los permita tendrán que ser liberados con la garantía de que recibirán su salario completo.

Hacemos un llamamiento a toda la población, a todas las generaciones, a todas las regiones a que respeten estas decisiones, no hay alternativa. Debemos proteger a los grupos más vulnerables y evitar la sobrecarga del sistema sanitario, dijo el ministro suizo del Interior, Alain Berset.

Las autoridades federales anunciaron también que movilizarán a 8.000 efectivos del ejército que colaborarán en el sistema de salud y en tareas logísticas, como el transporte de enfermos.

Suiza ha restablecido controles de frontera con Alemania, Austria, Francia e Italia y espera la decisión de la Unión Europea sobre restringir el acceso por vía aérea a la Zona Schengen (de la que Suiza forma parte). EFE