Suiza recibe con esperanza noticias de una posible vacuna contra la COVID-19

Ginebra, 11 nov (EFE).- El Gobierno de Suiza, país sede de algunas de las principales farmacéuticas del mundo, como Roche o Novartis, anunció hoy que la vacuna de Pfizer contra la Covid-19 trae 'mucha esperanza', según las palabras de la vicepresidenta del grupo de trabajo científico de la Confederación, Samia Hurst.

Sin embargo, Hurst aconsejó 'máxima prudencia' porque, aunque según la empresa estadounidense la vacuna es eficaz al 90 % contra la enfermedad leve en adultos jóvenes, todavía no se han publicado los datos completos de la tercera fase de pruebas, por lo que señaló que su Gobierno necesita información adicional.

'Los resultados científicos de la vacuna estarán disponibles en los próximos meses', cuando también podrían difundirse los datos definitivos de otras candidatas, subrayó Hurst en declaraciones reproducidas por la agencia suiza ATS.

El jefe de la División de Enfermedades Transmisibles de la Oficina Federal de Salud Pública, Stefan Kuster, añadió que es demasiado pronto para pronunciarse sobre la disponibilidad de una vacuna para Suiza y que la estrategia de vacunación dependerá del producto disponible y del número de dosis a comprar.

Hurst insistió en que no es momento de relajarse y que el desarrollo de una vacuna no modificará las actuales medidas restrictivas que se han implantado en Suiza a nivel federal y cantonal, donde no se han ordenado confinamientos pero sí limitación de actividades públicas y cierres de establecimientos.

Gracias a las medidas, la tasa de reproducción del virus está disminuyendo, pero según Hurst no es suficiente y la situación sigue siendo delicada, con varios miles de nuevos contagios diarios y cifras de fallecidos próximas al centenar por jornada. EFE