Sultán de Omán emite un decreto que regula el proceso de sucesión al trono

El Cairo, 11 ene (EFE).- El sultán de Omán, Haitham bin Tareq al Said, emitió este lunes, el día en que cumple un año en el trono, un decreto real que regula el proceso de sucesión y la designación del príncipe heredero en el sultanato, informó la agencia de noticias estatal ONA.

El decreto 'impone un mecanismo determinado y estable para la transferencia del mandato en el sultanato, establece un mecanismo para el nombramiento del príncipe heredero y determina los deberes y competencias de este', indicó ONA.

La Casa Real omaní no ha explicado por el momento los detalles de este nuevo sistema, decretado después de que el anterior sultán, Qabús bin Said al Said, muriera sin haber designado un sucesor.

El nuevo decreto también incluye “más derechos y libertades para la ciudadanía”, como la igualdad entre mujeres y hombres, y la atención prestada a los niños, discapacitados, adolescentes y jóvenes, según la agencia, que tampoco especifica cómo se van a garantizar estos derechos.

ONA informó asimismo de otro decreto que establece las funciones del Consejo de Omán, las condiciones para formar parte de él y los derechos y deberes de sus miembros, además de regular el funcionamiento de este órgano con funciones legislativas y de control del Gobierno.

Haitham, de 66 años, ascendió al trono el 11 de enero de 2020 tras la muerte de su primo, Qabús bin Said al Said, quien había gobernado el sultanato desde 1970 y que falleció de una enfermedad que nunca fue desvelada.

La familia real omaní nombró y coronó rápidamente a Haitham, entonces ministro de Patrimonio y Cultura y mano derecha del difunto sultán, para evitar un vacío de poder. EFE