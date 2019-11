Sun Yang impugna ante el TAS la validez de su control antidopaje

Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- El chino Sun Yang, acusado de destruir una muestra de sangre con un martillo y que se enfrenta a una suspensión de dos a ocho años, impugnó este viernes ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), durante una audiencia pública en Montreux (Suiza) la validez de la prueba a la que se sometió en septiembre de 2018

La audiencia, marcada por los problemas de traducción, comenzó con el testimonio del tres veces campeón olímpico y ganador de once títulos mundiales, quien afirmó: 'Los responsables de la toma de muestras no pudieron mostrarme los documentos que probaban su identidad. Así que ¿cómo puedo permitir que me tomen una muestra?'.

El nadador chino también consideró que los documentos que le presentaron los controladores 'no eran válidos'. Sun Yang, asimismo, no admitió haber destruido la muestra de sangre.

La audiencia estuvo marcada por los problemas de traducción, lo que hizo que el presidente del tribunal tuviera que disculparse públicamente por ello. 'Los intérpretes son nombrados por las partes y no por el TAS, por lo que no tenemos control sobre la calidad de los servicios de interpretación', dijo Matthieu Reeb, secretario general del tribunal. Agregó que los intérpretes chinos fueron elegidos por el equipo de Sun Yang'.

La decisión del tribunal se hará pública emitida en una fecha aún desconocida.

La expectación desatada por el caso Sun llevó a las partes implicadas a solicitar al TAS el carácter público de la audiencia.

El caso llegó hasta el Panel Antidopaje de la FINA que el pasado 3 de enero determinó, tras una reunión de trece horas, que 'la recolección de muestras era inválida y nula', por lo que Sun Yang 'no cometió ninguna violación de las normas antidopaje de la FINA'

Esta resolución fue recurrida por la Agencia Mundial Antidopaje ante el TAS y que permitió al nadador chino participar en los Mundiales celebrados el pasado verano en la ciudad surcoreana de Gwangju, donde Sun se colgó el oro en los 200 y 400 libre.

La participación de Sun Yang, que ya fue castigado en 2014 con una suspensión de tres meses tras dar positivo en un control por trimetazidina, una sustancia estimulante, fue todo menos tranquila.

De hecho, el nadador chino protagonizó un sonado altercado en la ceremonia de medallas de la final de los 400 libre, tras la decisión del australiano Mack Horton, segundo en la prueba, de no subir al podio con Sun como protesta por su presunto uso de sustancias dopantes.

Horton no sólo no subió al podio, sino que tampoco quiso fotografiarse con Sun, pese a los intentos de los oficiales de la FINA, ni en el podio, ni el habitual posado posterior al pie de la piscina.

Los incidentes se repitieron días más tarde en la ceremonia de entrega de medallas de los 200 libre en la que Sun Yang no invitó a compartir el podio, como es tradicional, al británico Duncan Scott, medallista de bronce.

El altercado continuó cuando Sun, que increpó a una parte de la grada, arremetió verbalmente contra Scott, que se mantuvo impertérrito en todo momento. EFE