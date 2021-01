Sunderland: 'Queda una etapa y todo es posible'

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El británico Sam Sunderland, segundo en la general de motos a 4:12 del argentino Kevin Benavides, no renuncia a la victoria en el Rally Dakar puesto que 'todavía queda una etapa y todo es posible'.

Tras su triunfo en la undécima y penúltima especial, el piloto del equipo Red Bull KTM indicó que 'sabía que la de hoy sería una de las últimas oportunidades para ganar'.

'Lo he dado todo, todo el día. Lo he hecho lo mejor que he podido y estoy contento con el esfuerzo realizado, así que no merece la pena ponerse triste pensando que no he recortado suficiente tiempo', dijo tras colocarse segundo en la general y descontar 6 minutos en su desventaja con respecto al líder.

Sunderland se aferró a las opciones que todavía tiene para coronarse en Yeda. 'Todavía queda una etapa y todo es posible. Pase lo que pase, no me puedo quejar', remarcó el campeón de 2017. EFE