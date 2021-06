'Supermán' López: 'Es una pena pero hay que seguir adelante'

Landerneau (Francia), 26 jun (EFE).- El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López consideró 'una pena' el tiempo cedido en la primera etapa del Tour de Francia, casi 2 minutos por culpa de una caída en la que se vio involucrado, pero aseguró que 'queda mucho Tour' y 'hay que seguir adelante'.

'Me he visto involucrado en una caída de las grandes y también en la del final. No me he caído pero me he quedado cortado y después ya rodaba a demasiada velocidad. Al final he podido llegar a la meta como pude', dijo el ciclista del Movistar, que acabó a 1.49 del vencedor de la etapa, el francés Julian Alaphilippe.

Pese a que ya está a casi 2 minutos de los favoritos para la victoria final, el colombiano aseguró que no tiene intención de bajar lo brazos.

'Falta bastante Tour. Esto es parte del ciclismo y hay que saber mirar hacia adelante con la mentalidad de siempre porque todavía quedan 20 días', señaló. EFE