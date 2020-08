Surinam impone drásticas medidas ante el aumento descontrolado de casos

San Juan, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Surinam anunció este martes la implantación de medidas drásticas ante el aumento descontrolado de casos de la COVID-19, de 100 contagiados en las últimas 24 horas, lo que incluye un toque de queda nocturno y el cierre de todo tipo de locales de entretenimiento y gimnasios.

El presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, anunció el martes una serie de nuevas medidas para atajar un incremento de casos inesperado que pone bajo presión a las autoridades sanitarias del país suramericano, donde desde el inicio de la pandemia se han registrado 2.489 casos y 30 muertos a causa del coronavirus.

La medida más drástica es un toque de queda entre las 20:00 y 5:00 hora local válido hasta el 23 de agosto que entra hoy en vigor.

Además, todos los gimnasios y centros de ocio permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, lo que incluye a instalaciones donde se practican deportes de contacto, casinos y lugares de juego y entretenimiento como bares, clubes y salones de baile.

Santokhi dijo que su nueva administración no tiene otra alternativa que extender el toque de queda y decretar el cierre del país.

'De lo contrario prevemos una mayor escalada con consecuencias negativas personales, sociales y económicas', dijo en un mensaje dirigido al país.

Surinam ha registrado desde marzo 2.489 casos positivos del virus, incluidos 785 casos activos.

'Las cifras pintan un panorama sombrío. Estamos notando un aumento acelerado en el número de infecciones. Es una situación casi insostenible', dijo Santokhi, tras agregar que el punto más crítico aún no ha llegado.

'Pero no vamos a esperar por eso. No queremos una situación que no podamos afrontar', sostuvo.

Las autoridades informaron de que el Hospital Regional de Wanica se está saturando de pacientes infectados y que, incluso, se han instalado camas supletorias en otros hospitales del país para pacientes de la COVID-19.

También se ha instalado un hospital de campaña cercano al Hospital Regional de Wanica para asistir a pacientes en caso de que la situación se desborde.

'Todavía hay fiestas y tertulias que se sabe que promueven el COVID-19. No nos tratamos a nosotros mismos ni a los demás con cuidado', subrayó Santokhi, tras reconocer que la sociedad quiere volver a la vida que conocíamos antes.

'Pero eso no es posible sin condiciones. Debemos adherirnos a las medidas obligatorias. El virus continúa propagándose porque no cumplimos con las medidas de manera óptima', sostuvo.

Otras medidas anunciadas por el Gobierno de Surinam incluyen el uso obligatorio de mascarillas fuera del hogar, reducir la actividad de restaurantes al servicio para llevar y prohibir la reunión de más de cinco personas a excepción del trabajo, la educación, las reuniones religiosas y funerales. EFE