Suspender los JJ.OO. de Tokio era lo más sensato, dice el olimpismo chileno

Santiago de Chile, 24 mar (EFE).- Deportistas y autoridades chilenas del mundo del olimpismo consideraron en conversación con Efe que la decisión de postergar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a la pandemia del coronavirus es lo más acertado y 'sensato' que se podía hacer.

Miles de deportistas en todo el mundo ya estaban confinados en sus casas como medida de prevención al contagio del COVID-19 y las clasificaciones y torneos preolímpicos se vienen aplazando desde hace semanas, por lo que los deportistas chilenos aplaudieron la suspensión histórica de la competencia deportiva internacional.

El presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, explicó a Efe que la postergación ya había sido planteada por varios países al Comité Olímpico Internacional (COI) hace unos días.

'Lo considero muy sensato y prudente. Ya lo habíamos planteado la semana pasada en una videoconferencia con el presidente del Comité Olímpico Internacional. Lo más inquietante era que nuestros deportistas no pudieran entrenarse adecuadamente para un evento como este', expresó Mujica.

Chile tiene hasta el momento 15 deportistas clasificados para los JJ.OO. y otros 80 pendientes de clasificación, estos últimos en medio de una incertidumbre por saber cuándo podrían retomar sus oportunidades de acceso.

'(Los deportistas) están entrenando en sus casas, no pueden ir a sus campos deportivos. Estamos preocupados porque los clasificatorios y preolímpicos no se habían podido realizar y había muchos deportistas que todavía no estaban clasificados', agregó el presidente del COCh.

Entre los que todavía están pendientes se encuentra una de las promesas del deporte chileno, la campeona del mundo de kárate sub-21, Valentina Toro, quien se iba a estrenar en una olimpiada.

'Que se hayan aplazado los Juegos Olímpicos es la forma correcta para poder vencer a este virus. No queremos que haya deportistas contagiados, sería lo peor', dijo a Efe la deportista de 19 años.

Para ella la seguridad de los deportistas está ahora por encima de la disputa de los metales en juego en la competencia internacional.

'Todos los atletas de cada país están resguardados en casa y no creo que haya muchos con las condiciones que nos entrega el país, con los centros de alto rendimiento, entrenadores, compañeros. Los atletas a nivel mundial están paralizados y no están yendo a entrenar y lo hacen en sus casas, no nos beneficiaría a ninguno', dijo.

Al contrario que Toro, la tiradora de skeet Francisca Crovetto, subcampeona en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ya consiguió su plaza para Tokio.

A pesar de ello destacó la 'ansiedad e incertidumbre' que causaba la falta de una decisión para los deportistas ya clasificados, y más todavía para los que tenían que planificar la temporada con el fin de conseguir la plaza en los Juegos Olímpicos.

'La decisión de suspender los Juegos Olímpicos me parece la más sensata que se pudo tomar. Estábamos muy encima, solo a cuatro meses, con un calendario deportivo a nivel mundial totalmente cancelado y sin muchas posibilidades de reactivarse o reprogramarse', señaló a Efe Crovetto. EFE