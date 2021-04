Suspensión del fútbol deja a los ecuatorianos fuera de juego e indignados

Quito, 24 abr (EFE). - La suspensión de la jornada de fútbol en Ecuador, a raíz del nuevo confinamiento impuesto durante los fines de semana, ha desatado sentimientos encontrados entre los aficionados, que creen que los partidos bajo medidas de seguridad no perjudican y, además, ayudan a sobrellevar los toques de queda.

'No saben el daño que hicieron al no permitir el fútbol por lo menos para distraernos y olvidar un rato todo lo que sucede en este encierro', 'Como no hay fútbol en Ecuador aquí me tienen (..) viendo el futbol mexicano', 'No cancelaron las campañas políticas, pero si el fútbol, increíble', 'Más riesgo existe en un autobús, que en un estadio sin público.', eran algunas de las incontables reacciones que proliferaban por redes sin encontrar respuesta.

Y es que la decisión de la LigaPro de cancelar la jornada este fin de semana, por las nuevas medidas del Comité de Operaciones Emergencia (COE), ha causado la indignación de muchos aficionados y comentaristas que se ven privados de su entretenimiento favorito.

'No tiene demasiado sentido que se suspenda el fin de semana si entre semana se va a realizar. Me parece que se debería ver el fútbol como una posibilidad de que la gente se sienta acompañada en estos momentos', se quejó a Efe Diego Melo, periodista del canal GolTV.

En un comunicado este jueves, la LigaPro, que organiza el campeonato, aseguró que este martes volverá a reunir a su Comité Deportivo para analizar los nuevos horarios o, en su defecto, determinar qué sucederá con el campeonato en las nuevas circunstancias que vive el país.

Ecuador entró este viernes en un nuevo confinamiento a raíz de la imparable ola de contagios de coronavirus, lo que ha forzado a la suspensión de cualquier evento entre el viernes a las 20.00 horas y el lunes a las 5.00 de la mañana, medida que estará vigente todo un mes.

Ante la ola de quejas, el también periodista deportivo Eduardo Andino agregó que espera 'decisiones que sean coherentes', porque no encuentra 'una explicación lógica de que los partidos se deban desarrollar entre semana y que el fin de semana no'.

'La industria del fútbol ha intentado tener protocolos bastantes rigurosos', recuerda el comentarista al defender que se sigan celebrando partidos en medio del confinamiento.

La indignación la ha despertado el hecho de que ciertos sectores no de emergencia, como los restaurantes, permanezcan abiertos, aunque sólo sea para envíos a casa, lo que genera el supuestamente indeseable movimiento de personas de un lugar a otro.

Y a la hora de defender las citas deportivas, Andino también evoca el impacto psicológico del confinamiento en la población.

Por lo que insta a la LigaPro a que tenga en cuenta que el fútbol 'sirve como distracción y podría servir para mantenernos en casa con un entretenimiento sano'.

Este sábado y domingo se iba a disputar en Ecuador la décima fecha de la Serie 'A' y la séptima fecha de la Serie 'B'.

El toque de queda también rige todo el mes de mayo entre las 20.00 horas y las 5.00 de la mañana, lo que abre interrogantes acerca de si los partidos de Copa Sudamericana y Libertadores permanecerán en sus horarios.

Barcelona recibirá en Guayaquil al Strongest el miércoles a las 21.00 horas, mientras que Emelec se enfrentará ese mismo día a las 19.30 al Red Bull Bragantino, en ambos casos dentro del horario del toque de queda. EFE