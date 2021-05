Swiatek: 'Cuando gané, no me di cuenta de que era un 6-0 y 6-0'

Roma, 16 may (EFE).- La polaca Iga Swiatek, que se coronó este domingo como campeona del WTA 1.000 de Roma tras arrollar por un doble 6-0 a la checa Karolina Pliskova en la final, reconoció que nada más ganar no se había dado cuenta 'de que era un 6-0 y 6-0'.

'Cuando gané no me di cuenta de que fue un 6-0 y 6-0. No me fijé en eso, porque cuando piensas en el resultado terminas estropeando tu prestación', afirmó Swiatek en la rueda de prensa posterior al partido.

La polaca se coronó con el tercer título de su carrera, tras Roland Garros 2020 y Adelaida de este año, tras un partido dominado y durado apenas 46 minutos.

'Quizás ella estaba nerviosa, yo jugué lo más fuerte posible, siempre tienes miedo de que tu rival cambie de táctica. Mentalmente estaba muy bien hoy. Me di cuenta de que no se movía muy bien. Me concentré en mí, y en trabajar', aseguró.

Este gran triunfo le permitirá entrar en la 'top 10' del ránking mundial a partir de este lunes, al pasar de la decimoquinta a la décima posición.

'Es increíble, estoy teniendo más continuidad. Era un poco frustrante no ver los resultados en el ránking, por eso estoy muy orgullosa por estar en el 'top 10'', afirmó. EFE