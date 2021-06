Tabárez analiza quién acompañará a Luis Suárez en el ataque de Uruguay

Montevideo, 1 jun (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, afirmó este martes que aún tiene pendiente por definir al delantero que acompañará este jueves a Luis Suárez en el partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar frente a Paraguay en Montevideo.

'En este momento puede haber alguna duda sobre la formación inicial', admitió 'el Maestro', quien a continuación precisó: 'Una es cómo acompañar a Luis Suárez en la zona central del ataque. Eso lo estamos viendo'.

Además del goleador del Atlético de Madrid, los únicos delanteros convocados para la doble fecha son Jonathan Rodríguez, reciente campeón en México con el Cruz Azul, y Juan Ignacio Ramírez, goleador histórico del Liverpool uruguayo.

Por esto, las opciones pasan por que uno de ellos sea titular o que Suárez juegue acompañado por dos extremos.

No obstante, el entrenador no mostró prisa por confirmar el once titular. 'Simplemente no se gana nada con dar el equipo antes, estamos trabajando', subrayó.

Dijo que los jugadores convocados están mentalizados para encarar los próximos dos partidos de las eliminatorias, así como la Copa América.

'Están muy concientizados los que hacen más tiempo que están de lo que significa jugar una Copa América, la oportunidad que da de buscar la gloria. Algunos tienen una edad que ya piensan que puede ser la última', concluyó.

La selección de Uruguay se encuentra concentrada en el Complejo Celeste, donde la delegación se encuentra en una 'burbuja' de la que en principio no saldrá al menos hasta el 9 de junio, luego de jugar frente a Paraguay y Venezuela.

Hasta el momento, el cuerpo técnico cuenta con veintiún futbolistas y aguarda por la incorporación del portero Martín Campaña, el centrocampista Fernando Gorriarán y el atacante Jonathan Rodríguez para completar la plantilla de veinticuatro 24. EFE