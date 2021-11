Tabárez tiene 'cosas más importantes' para pensar que en su posible despido

Montevideo, 8 nov (EFE).- El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, aseguró este lunes que no habla de su posible despido de las últimas semanas porque tiene 'muchas cosas más importantes' para pensar de cara a la doble jornada de eliminatorias sudamericanas hacia Catar 2022.

Así lo dijo el seleccionador en rueda de prensa y afirmó que cuando se dan resultados negativos como las derrotas por 3-0 ante Argentina y por 4-1 ante Brasil 'siempre hay movimiento' pero no se va a detener en pensar sobre las intenciones de ello.

'No me voy a referir al tema en concreto porque tengo muchas cosas más importantes en que pensar (...) los buenos resultados son los que muchas veces ponen las cosas en su lugar', resaltó Tabárez en referencia a las semanas caldeadas que pasaron en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) luego de la mala triple jornada pasada en la que se puso en duda el cargo del entrenador y se especuló con su cese.

En este sentido, el 'Maestro' dijo que aún restan seis juegos y a ellos se están dedicando 'desde que terminó el partido con Brasil'.

'En mi interior me cuestiono mucho antes que cualquiera que lo haga desde afuera, creo que tengo esa autocrítica y he aprendido que el único camino es tratar de hacer cosas, no gastar el tiempo9 en justificarme', resaltó.

Tabárez dijo que él tiene 'contrato vigente' como hace más de 15 años y él está cumpliendo con sus responsabilidades.

Por otra parte, se refirió a la larga lista de lesionados con las que cuenta la Celeste, como los delanteros Darwin Núñez y Edinson Cavani, el centrocampista Federico Valverde o el zaguero Sebastián Coates y dijo que ello se debe por la gran cantidad de partidos que han tenido que disputar en poco tiempo con alta exigencia.

'Todo eso pasa por la mente de los futbolistas y jugando con tanta continuidad y en esas condiciones los hace más propensos a las lesiones', reflexionó.

Para el juego ante Argentina, dijo que intentarán limitar al rival debido a que tiene un gran potencial aunque no llegase a jugar su estrella, Lionel Messi.

(Argentina) sigue siendo un equipo poderoso, si eso sucede -la baja de Messi- vamos a trabajar para tratar de limitarlo, cosa que no hicimos bien después de la primera media hora del partido en Buenos Aires', concluyó.

Uruguay recibirá en casa a Argentina el 12 de noviembre en el estadio Campeón del Siglo, a las afueras de Montevideo, mientras que el 16 se medirá con Bolivia en la altura de La Paz.

Actualmente, la Celeste está en la quinta posición de la clasificación con 16 puntos -misma cantidad que Colombia que está cuarta- mientras que Brasil está primero con 31 unidades y Argentina segunda con 25, ambos con un partido menos. EFE

fa/cav