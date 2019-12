Tagliafico:“El Ajax trae jugadores de todos lados y les enseña una ideología”

David Morales Urbaneja

Amsterdam, 4 dic (EFE).- El argentino Nicolás Tagliafico, defensa del Ajax Amsterdam, alabó el trabajo de su club con las categorías inferiores y dijo, en una entrevista con Efe, que a los jóvenes se les enseña “una ideología y una manera de jugar que no depende solo del resultado”.

De la cantera del Ajax han salido ultimamente futbolistas como Frenkie de Jong, que actualmente brilla en el Fútbol Club Barcelona, o el defensa Matthijs de Ligt, traspasado al Juventus Turín el pasado verano.

“Acá en el Ajax traen jugadores de muchísimos lados muy jóvenes, los forman en el club y les enseñan una ideología, una manera de jugar que no es solamente el resultado”, explicó el lateral argentino.

“A mí me sorprende que desde que estoy habrán subido diez o doce jugadores (al primer equipo) y juegan de la misma manera”, añadió.

Puso como ejemplo a Noa Lang, la joven perla holandesa de descendencia surinameña que se estrenó en el once inicial el pasado domingo e hizo un “hat trick”, dándole la victoria al Ajax por 2-5 frente al Twente.

“Entran y lo hace de la mejor manera porque ya tienen un estilo desde hace mucho tiempo, ya saben lo que tienen que hacer cuando llegan al primer equipo”, indicó el lateral, que expresó su deseo de que en su país se replicase el modelo.

“Estaría bien (aplicarlo) en la Argentina, poder darle un poco más de importancia a las categorías inferiores, pero no a los resultados sino más bien a mantener en un club una ideología, una idea de juego. Que los juveniles hagan lo mismo (que el primer equipo) y después ya ir preparándose para lo que viene”, explicó Tagliafico.

Una de las enseñanzas de Johan Cruyff que se mantienen en el club holandés es la importancia del grupo por encima de las acciones individuales, lo que le ha permitido al argentino incorporarse con frecuencia al ataque.

“La idea de juego en el Ajax es muy ofensiva y necesita también de los laterales”, una posición desde la cual “se puede aparecer por sorpresa por detrás de la línea de la pelota” y que “no es fácil de marcar para los rivales”.

Las subidas del lateral por las bandas y sus intervenciones en los córners le han llevado a meter trece goles desde que llegó a Amsterdam, en enero de 2018, unos registros poco habituales en un defensa.

“Al principio decía “quiero dar asistencias, pero el haber hecho goles te da la sensación de que es lo más lindo del fútbol. A veces hay que aprovechar los momentos buenos y tratar de convertir. Yo no vivo del gol, entonces no hay nada más lindo que convertir y poder disfrutar”, explicó.

El hambre de dianas de Tagliafico parece no tener límites. “Quiero ser el argentino con más goles en el Ajax”, dijo el defensa con una sonrisa, algo que tiene al alcance de la mano. Si marca uno más, superará el registro de Dario Cvitanich, el argentino-croata que jugó en el club holandés entre 2008 y 2012 e hizo trece dianas.

Preguntado por el riesgo de dejar las bandas descubiertas al no poder bajar a tiempo, Tagliafico reiteró la importancia del juego de equipo.

“Cuando un lateral pasa, la idea es terminar la jugada. Hay muchas veces cuando yo avanzo que no se puede por ese lado”, algo que podría ser un problema en otros sistemas tácticos, pero en el Ajax tiene “la tranquilidad de saber que alguien me está cubriendo”.

“Me pasaba un poco en Argentina. Yo atacaba pensando en defensa y eso no estaba bueno” porque de esa manera “uno no hace ni uno ni otro, uno está arriba pensando en defender y no está defendiendo”.

Buena parte de los goles de Tagliafico han sido de cabeza a pesar de que, con sus 1,73 de altura, es uno de los más bajos de la plantilla.

Según el lateral, en los córners “no hace goles el más alto sino el que tiene el 'timing' adecuado, el que trata de leer el movimiento o el lugar donde va a caer la pelota”. EFE