Taika Waititi y Netflix crearán series de 'Charlie and the Chocolate Factory'

Los Ángeles (EE.UU.), 5 mar (EFE).- El cineasta Taika Waititi y la plataforma digital Netflix unirán fuerzas para crear dos series de animación inspiradas en 'Charlie and the Chocolate Factory', la famosa novela infantil de Roald Dahl.

Netflix detalló hoy en un comunicado que Waititi dirigirá, escribirá y producirá una serie 'basada en el mundo y los personajes' de 'Charlie and the Chocolate Factory' y también un segundo proyecto televisivo centrado solamente en los Oompa-Loompas, los pequeños trabajadores a las órdenes de Willy Wonka en aquella dulce empresa.

'Crecí leyendo las historias de Dahl y viví gran parte de mi juventud en esos mundos mágicos', afirmó hoy la vicepresidenta de animación original de Netflix, Melissa Cobb.

'Así que encontrar al socio creativo perfecto para llevar a Willy Wonka, Charlie y los Oompa-Loompas a la animación fue una tarea abrumadora... hasta que llegó Taika. Entonces, fue muy obvio. Si Dahl hubiera creado el personaje de un cineasta para adaptar su trabajo, estoy muy segura de que habría creado a Taika', explicó.

También Gideon Simeloff, director comercial y de entretenimiento de Roald Dahl Story Company, se mostró 'encantado' con el fichaje de Waititi.

'Hay algo indudablemente 'wonkaniano' sobre el estilo creativo de Taika y su inimitable sentido del humor y no podemos pensar en nadie más apropiado', añadió.

El director neozelandés es ahora mismo uno de los nombres más cotizados en Hollywood por su versatilidad y capacidad de conquistar al público con películas de lo más diversas.

'Thor: Ragnarok' (2017), que relanzó la saga del superhéroe nórdico con mucho humor y un homenaje a la cultura ochentera, sirvió como carta de presentación de Waititi de cara al gran público y recaudó en todo el mundo 854 millones de dólares.

Aunque previamente había llamado la atención de los cinéfilos con la singular comedia de vampiros 'What We Do in the Shadows' (2014).

La confirmación para Waititi llegó en 2019 con 'Jojo Rabbit', una singular película, entre la comedia surrealista y el drama histórico, sobre un niño nazi cuyo amigo invisible es Adolf Hitler.

Waititi, que se reservó como actor el papel de Hitler, ganó el Óscar al mejor guion adaptado.

El director cuenta con un futuro de lo más ajetreado, ya que tiene pendiente de estreno la comedia 'Next Goal Wins' y está confirmado que dirigirá 'Thor: Love and Thunder', cuarta película de 'Thor' y que incluirá en su elenco a Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson.

Además, The Hollywood Reporter aseguró en enero que 'Star Wars' ha tanteado a Waititi para que se ponga al frente de una película de la saga, pero por ahora no se ha sabido nada más al respecto.

Waititi tiene experiencia en la saga galáctica de George Lucas ya que dirigió el octavo episodio de la serie 'The Mandalorian'. EFE

