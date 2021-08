Tailandia revoca la orden que limita informar sobre la covid-19

Bangkok, 10 ago (EFE).- Tailandia revocó este martes una controvertida ley aprobada recientemente que castigaba con hasta dos años de cárcel la difusión de informaciones sobre la pandemia que generen miedo entre la población, incluso aunque fueran veraces.

El gobierno tomó esta decisión después de que el pasado viernes un tribunal de Bangkok suspendiera la orden, sancionada bajo la ley de emergencia vigente por la pandemia de la covid-19, al considerar que atenta contra derechos fundamentales.

Las autoridades contaban con la posibilidad de apelar la decisión, pero han optado por retirar completamente la ley.

El gobierno del primer ministro, Prayut Chan-ocha, aprobó el 29 de julio esta norma en medio de las fuertes críticas que arrecian contra la gestión de su campaña de vacunación y la incapacidad para frenar el actual rebrote del virus.

Un grupo de periodistas locales interpuso una demanda ante un tribunal civil de la capital que dictaminó que la legislación limitaba el derecho a la información y entraba en conflicto con 'derechos y libertades civiles protegidos por la Constitución'.

El tribunal además subrayó la ambigüedad con la que está redactada la norma y estima que 'se abre a la posibilidad de una amplia interpretación' que pondría en riesgo la labor informativa de los medios o la libre expresión de las opiniones de las personas.

'Si no lo hubieran parado, (Prayut) no habría dado marcha atrás. El coraje de un grupo de reporteros al denunciar ha impedido que Prayut se apovechara de una orden inconstitucional. No hay ley que silencie las 'malas informaciones' sobre la situación actual', dijo en Twitter, Sunai Phasuk, investigador de Human Rights Watch

Tailandia vive un fuerte rebrote de la pandemia, vinculado a la variante delta del virus. Durante esta jornada registró 19.843 nuevos contagios y 235 fallecidos, la cifra más alta de decesos en un día.

El rebrote ha llevado al gobierno a imponer en Bangkok y otras 28 provincias el toque de queda nocturno, la limitación de reuniones a cinco personas y el cierre de restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos, entre otras medidas.

No obstante, de momento descarta aprobar un confinamiento de 24 horas y restricciones más estrictas contra el brote detectado en abril y que desde entonces acumula más del 95 % de los 795.951 casos registrados desde el inicio de la pandemia y suma el 98 % de los 6.588 fallecidos.

La campaña de vacunación acumula semanas de retraso respecto al calendario oficial y hasta el momento solo 4,6 millones de personas o alrededor del 6 % de la población vacunable ha recibido la pauta completa, mientras que casi 16,5 millones o alrededor del 25 % cuenta con al menos una dosis. EFE

