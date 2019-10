Tänak: 'La etapa de mañana es un desafío para mí'

Barcelona, 26 oct (EFE).- A pesar de la buena actuación en la segunda jornada del Rally Cataluña-España, el estonio Ott Tänak (Toyota), líder del mundial, aseguró que la última etapa de este domingo será 'un desafío' para él.

'Los tramos de mañana serán un desafío para mí. El primer sector es el más lento del rally, con muchas curvas, y el 'power stage' es nuevo y rápido. Vamos a ver que es lo que depara mañana', afirmó tras la disputa del último tramo de la jornada celebrado en Salou.

Tänak, que ocupa la tercera posición por detrás deñ español Dani Sordo (Hyundai), fue el más rápido este sábado en cuatro de los siete tramos de la jornada, especialmente por la tarde, en el segundo bucle, cuando superó a los Hyundai.

'Ha sido magnífico. Esta mañana no estuve bien, quizá demasiado relajado, pero por la tarde he mejorado y he encontrado el ritmo. Nos gustaría seguir apretando, pero será difícil', analizó tras el sexto tramo de El Montmell. EFE

1011316