Tao Geoghegan Hart, ganador del Giro, a favor de la implicación política

Redacción deportes, 3 mar (EFE).- El británico Tao Geoghegan Hart (Ineos), ganador del Giro de Italia 2020, se mostró a favor de la implicación política de los deportistas 'porque todo es político' y todos se enfrentan a problemas que afectan 'a la vida de sus amigos o familiares'.

En el mundo del deporte surgió recientemente la discordia por un comentario del futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, quien criticó el compromiso político manifestado por el jugador estadounidense NBA LeBron James, sobre todo en materia de racismo.

'No me gustan los deportistas con cierto estatus hablando de política. Haz lo que mejor sabes hacer ... Si hubiera tenido ambiciones políticas, habría entrado en política. Ese es el error que cometen los famosos cuando se sienten en la cima. Necesitan tener una opinión sobre todo. Creo que es mejor no involucrarse en estos problemas y hacer lo que se te da bien ', dijo Ibrahimovic.

El jugador de Los Angeles Lakers salió al paso del comentario del futbolista, quien en las últimas semanas ha tenido enfrentamientos verbales con el delantero belga del Inter de Milán Romelú Lukaku.

'Es gracioso que él diga eso porque se trata de la misma persona que hace años, en Suecia, denunció racismo en el campo por su apellido', dijo Lebron.

Tao Geoghegan Hart (Londres, 25) años, dio su opinión sobre la posición que propone Ibrahimovic para los deportistas de inhibirse en temas sociales y políticos.

'Seguimos viendo en la prensa internacional el relato de que la política no es del deporte. No podría estar menos de acuerdo. Primero porque todo es político, pero también porque simplemente hay deportistas que no tienen más remedio que expresarse políticamente porque enfrentan problemas que afectan su vida o la de sus amigos, familiares y parientes ', dijo el británico en The Guardian.

El ganador del Giro d'Italia 2020 ha estado activo en las últimas semanas desde que está haciendo campaña en particular por una mayor diversidad en el pelotón.

'Yo mismo lamento el racismo. Quiero lo mejor para todos. El deporte debe ser un reflejo del talento y la diversidad. Por eso es importante que los atletas puedan seguir expresándose. El deporte es más que atletismo. creemos y estamos tratando de dejar el mundo en un lugar mejor de lo que lo encontraste ', señala Tao Geoghegan Hart. EFE