Tapia: “Mi abuelo me daba 50 céntimos peruanos por cada gol”

Vigo (España), 18 mar (EFE).- El internacional peruano Renato Tapia considera que todos los “sacrificios” que ha realizado desde pequeño han “valido la pena” porque ha cumplido su sueño de ser futbolista profesional, algo de lo que su padre, dijo, estaba convencido de que alcanzaría.

“Empecé a jugar al fútbol con tres años. Antes de que yo supiera que iba a ser futbolista, mi padre ya lo sabía. Él estaba convencido al cien por cien”, comentó el centrocampista del Celta, primer protagonista de la nueva sección que el club gallego ha puesto en marcha en su canal bajo el título “Mi vida en fotos”.

Tapia, indiscutible en el once celeste desde su llegada el pasado verano, admite que extraña mucho a su abuelo, al que le debe “todas estas cosas” que está consiguiendo en el fútbol porque “siempre me apoyaba, me llevaba a todos los lados”.

“Me daba 50 céntimos de moneda peruana por cada gol que metía. Sé que debe de estar en una fiesta allí arriba celebrando todo lo que estoy haciendo”, dijo el mediocentro al mostrar una foto con su fallecido abuelo.

Tapia rememora sus inicios en el Sporting Cristal, lo que supuso ser citado por la selección peruana y también su paso por el fútbol holandés, donde defendió las camisetas de Twente, Feyenoord y Willem II.

“Tengo un muy grato recuerdo del Twente. Me recibieron con los brazos abiertos, nació mi hija, aprendí el holandés”, destacó el futbolista celeste, quien ya en el Feyenoord sintió “lo que era el fútbol de élite, la atmósfera de que había que llegar a Europa League y salir campeones”.

No esconde que hubo un momento en el que lo pasó mal porque “estaba frustrado, sentía que había perdido un poco el gusto por jugar y por ir a entrenar”, por eso aceptó salir cedido en el mercado invernal del curso 2018-19 al Willem II.

“En ese equipo le agarré de nuevo el gustito a lo que es el fútbol. Además, llegamos a la final de la Copa de Holanda después de muchísimos años y eso también te marca”, puntualizó Tapia, para quien el fútbol es “un amor”.

Consolidado en la selección absoluta, el peruano señala que su amor por el equipo nacional y su país “va a estar sea donde sea” porque desde pequeño soñaba con ser internacional.

“Vivía a cinco minutos caminando de la villa deportiva donde se entrena y siempre iba hasta allí a ver como salía el autobús para dirigirse al estadio. Lo hacía año tras año”, recordó Tapia, una de las sensaciones de LaLiga en su primera etapa en el Celta. EFE

