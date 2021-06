Tarkovic: 'España es favorita, hasta ahora solo le ha faltado eficacia'

Sevilla, 22 jun (EFE).- Stefan Tarkovic, entrenador de Eslovaquia, aseguró este martes en rueda de prensa que España, su próximo rival en la Eurocopa, es 'favorita' para el encuentro que disputará contra su selección y resaltó que hasta el momento, al combinado de Luis Enrique Martínez sólo le faltó 'eficacia'.

Eslovaquia y España se jugarán uno de los billetes del grupo E para los octavos de final. En un duelo decisivo, Tarkovic se mostró convencido de que será difícil superar a su rival pero declaró que su equipo está listo para afrontar un reto complicado.

'La selección española demostró su calidad en los dos partidos. Es muy fuerte con la posesión. Puede dominar en las zonas laterales. Hasta ahora le ha faltado eficacia. Eso es lo que crea esta presión en torno a España. Eso es lo que hemos visto y analizado. Tenemos una buena idea de cómo juega España y lo que tenemos que hacer. Es importante tener buenas transiciones en ataque, mantener el balón, crear ocasiones y tener eficacia', comentó.

Además, insistió en que España 'sigue siendo el gran favorito' pese a que su grupo está muy abierto y puede pasar de todo con todas las selecciones implicadas (Polonia, Suecia, Eslovaquia y España):

'Llegamos a la Eurocopa con la idea d que queríamos jugar buenos partidos y lo hemos hecho. España tiene jugadores de primer nivel, mucha plantilla con jugadores que juegan en las mejores ligas europeas. La llegada de su capitán (Busquets) tranquilizará las cosas. Siempre ha tenido calidad, no ha cambiado nada en eso respecto a los últimos dos partidos', señaló.

Cuestionado por el estado del césped del estadio de La Cartuja, declaró que, aunque ha podido verlo antes de la rueda de prensa, no ha podido 'evaluar' su estado. 'A ver cómo reaccionan los jugadores, pero a mí no me parece un problema', añadió.

Asimismo, manifestó que para lograr como mínimo un punto, Eslovaquia debe hacer 'un buen partido' como en los dos primeros frente a Polonia y Suecia.

Además, recordó el encuentro que Eslovaquia empató sin goles ante Inglaterra en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa de Francia 2016 y que clasificó a su equipo para octavos de final, y dijo que el encuentro ante España será diferente.

'Ojalá el partido sea igual de memorable que aquel encuentro. España se encuentra bajo presión y necesita gol. Con la calidad que tiene, las ocasiones que creó y no finalizó, necesitamos tener un poco de suerte para defender bien y neutralizar a sus delanteros. Es lo que hay en el grupo. Ganamos a Polonia en el primer partido y frente a España trataremos de sacar un punto y por lo menos pasar', explicó.

'Creo que este partido, no hay muchos como este en la vida de un futbolista. Todos nuestros jugadores están encantados de estar aquí. Lo importante del fútbol es el esfuerzo cotidiano y el sacrificio. Creo que mañana mis jugadores saldrán al campo motivados. Sé que van a dar el cien por cien y ojalá haya un buen final para nosotros', finalizó. EFE