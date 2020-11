TAS retira multa de 4 millones€ que iraní Ghoddos debía pagar al Huesca

Madrid, 10 nov (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha retirado la multa de cuatro millones de euros que el jugador iraní Saman Ghoddos y el club sueco Östersunds debían pagar al Huesca, según resolvió la FIFA, por incumplimiento de contrato en 2018, pero ha mantenido las sanciones impuestas al jugador y al equipo.

El TAS ha estimado parcialmente el recurso presentado por Ghoddos y el Östersunds contra la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que además de la compensación al Huesca sancionó al futbolista con cuatro meses de inhabilitación deportiva y al club con la imposibilidad de hacer fichajes durante dos periodos consecutivos.

Tras la audiencia celebrada el 26 de mayo, el panel del TAS encargado del caso ha concluido que hubo incumplimiento de contrato por parte de Saman Ghoddos sin causa justificada, inducido por el Östersunds, por lo que mantuvo la sanciones impuestas a ambos.

No obstante, para el TAS no procede el pago de una compensación como dictó la FIFA en junio de 2019, 'al considerar que el Huesca no probó que sufrió ningún tipo de daño por el incumplimiento del contrato del jugador'.

El caso Ghoddos se remonta al verano de 2018 cuando el club oscense, que había ascendido a Primera División, fichó al jugador procedente del Östersunds, pero el jugador no llegó a vestir la camiseta azulgrana ya que se desdijo de su fichaje y se comprometió para jugar en el equipo francés de Primera del Amiens.

El Huesca denunció el incumplimiento de contrato ante la FIFA que un año más tarde le dio la razón al club altoaragonés. Sancionó al futbolista con cuatro meses de inhabilitación deportiva, con dos periodos de fichaje sin poder habilitar ninguna incorporación al equipo del que provenía, el Club Ostersunds FC de Suecia, y fijó una compensación de cuatro millones de euros para la Sociedad Deportiva Huesca. EFE