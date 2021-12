Tatiana: 'Digo lo que pienso, hago lo que siento y canto lo que quiero'

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- Tras casi cuatro décadas de carrera, la cantante mexicana Tatiana se mantiene firme en sus convicciones y continúa su camino como un ícono de la música infantil y ahora como una de las voceras del movimiento LGBT.

'Yo siempre digo lo que pienso, hago lo que siento y canto lo que quiero. Cada año hago una canción para el 'pride' (mes del orgullo) y este me atacaron mucho los conservadores que no aceptan la diversidad y al mundo como es, pero yo me defiendo, digo lo que pienso y a seguirle dando a lo que me gusta hacer', cuenta este miércoles a Efe la cantante de 52 años.

Temas como la libertad y el respeto son algunos que la intérprete ha intentado inculcar en su música y a través de redes sociales y con sus acciones.

Ahora, Tatiana se ha centrado en celebrar sus logros y prepara un proyecto que revivirá los éxitos que la hicieron una estrella juvenil en los años 80, antes de convertirse en la llamada 'Reina de los niños', para celebrar su aniversario de trayectoria número 38.

'Voy a hacer un 'live session', un show en vivo con disco incluido, un material retro en donde voy a cantar todas las canciones de mi época de los 80, de cómo empecé', señala la intérprete del tema 'Chicas de hoy'.

A este proyecto se suma su faceta como cantante de música infantil, cuyo auge lo vivió en los años 90 y en los primeros años del nuevo siglo, ámbito que no abandona y del cual se encuentra realizando su gira navideña, que incluye una fecha en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, el 19 de diciembre, y en los estados de Culiacán, Sonora, Estado de México, entre otros.

'Los niños siguen siendo los mismos, inocentes, con la misma capacidad de asombro, inteligentes, solo que ahora tienen las redes sociales en la mano, yo creo que los que han cambiado son los papás, a lo mejor no tienen tiempo o paciencia para buscar contenido para ellos', confiesa la cantante.

UN RETO EN SU CARRERA

El pasado domingo Tatiana dejó la competencia '¿Quién es la máscara?' tras ser eliminada y desenmascarada de su personaje Carnívora y, según relata, el dar vida a esa interesante flor fue una experiencia que no podía dejar pasar.

'Me la pasé increíble, fue un reto en mi carrera, algo muy diferente a todo lo que había hecho en mi vida y me la pasé muy bien', asegura.

Entre las canciones que tuvo que interpretar modificando su voz para evitar ser reconocida por el público y los jueces, fueron 'Oops!.. I Did it Again' de Britney Spears y 'Oye' de Beyoncé, su favorita.

'Al cantar no me modificaban la voz, pero fue muy interesante cantar canciones en géneros en los que la gente no me conocía, como jazz, blues, regional mexicano, pude cantar de todo un poco, me encantó', confiesa.

Sobre las críticas del público al programa que se transmite por el canal Las Estrellas los domingos, tras haber eliminado a personalidades con largas trayectorias como Erik Rubín, Noel Schajris, Dulce María y ahora la suya, la cantante asegura que no debería de haber malos sentimientos ante eso y dijo que quedó satisfecha de ser parte del espectáculo.

'Yo creo que los jueces y el público son los que deciden siempre, les agradezco muchísimo todo el apoyo, no hay porqué enojarse y vamos a ver quién gana', finalizó. EFE

mrl/jmrg/lll

(foto)