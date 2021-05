Taylor y Kristoffersson, campeones en el Lago Rosa

Redacción Deportes, 30 may (EFE).- El equipo formado por la australiana Molly Taylor y el sueco Johan Kristoffersson (Rosberg X Racing) se impuso este domingo en la segunda prueba del campeonato Extreme E, el Ocean XPrix, disputado a orillas del Lago Rosa de Dakar, y lideran la general del certamen por delante de la española Cristina Gutiérrez y el francés Sébastien Loeb (Team X44).

Taylor y Kristoffersson, que anteriormente fueron los más rápidos en la semifinal 1, se impusieron en la final con un tiempo de 21:52 minutos. Aventajaron en 14.67 segundos a la británica Jamie Chadwick y el francés Stéphane Sarrazin (Veloce Racing).

A dos vueltas terminaron los dúos formados por la sueca Mikaela Åhlin-Kottulinsky y el británico Jenson Button (JBXE), que fueron primeros en la semifinal 2, y Cristina Gutiérrez y Sébastien Loeb.

Los también españoles Laia Sanz y Carlos Sainz (Acciona Sainz XE Team) no pudieron acceder a las semifinales por una avería mecánica en su Odissey en las clasificatorias del sábado, y terminaron en la sexta plaza en Dakar al ser este domingo segundos en al 'shoot out' por detrás de los estadounidenses Sara Price y Kyle Leduc (SEGI TV Chip Ganassi Racing).

Taylor y Kristoffersson lideran la general con 71 puntos, 14 más que los segundos, Cristina Gutiérrez y Sébastien Loeb. Laia Sanz y Carlos Sainz son sextos con 36 puntos.

'Obviamente no ha sido el fin de semana que esperábamos. Por ver la parte positiva, por ritmo hemos ido en conjunto mejor que en Arabia Saudí. Es una pena que no se haya podido plasmar en los resultados, pero, como prefiero ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, me quedo con eso. En ritmo hemos estado más cerca de los de delante y es una lástima que no lo hayamos podido demostrar', dijo Sainz en declaraciones que difunde su equipo.

El Arctic X Prix es la próxima prueba del campeonato de Extreme E. Se disputará los días 28 y 29 de agosto en Kangerlussuaq, Groenlandia, y pondrá el foco sobre el retroceso de los glaciares y el deshielo del mar Ártico fruto del calentamiento global. EFE