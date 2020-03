TCM llevará su festival de cine clásico a los hogares por el coronavirus

Los Ángeles (EE.UU.), 24 mar (EFE).- TCM tuvo que cancelar por el coronavirus el TCM Classic Film Festival que celebra anualmente en Los Ángeles (EE.UU.) como homenaje al cine clásico, pero este martes anunció que, en su lugar, en 2020 tendrá lugar una edición especial que llevará a los hogares algunas de las joyas de la gran pantalla.

TCM Classic Film Festival Special Home Edition (edición especial en casa, en inglés) es el título de este festival televisivo y digital que se ha sacado de la manga TCM y que se celebrará del 16 al 19 de abril.

'Esta es una celebración remota y de 'por favor quédate en casa' de algunas películas y momentos de la última década en el TCM Classic Film Festival', explicó hoy en un vídeo en las redes sociales Ben Mankiewicz, presentador de TCM.

'Será un fin de semana largo de películas que se han proyectado en el festival junto a invitados y clips especiales del festival y otras joyas del archivo de TCM', añadió.

La web de TCM detalló el programa de esta edición a distancia del festival, que en su jornada inaugural del 16 de abril incluye cintas como 'A Star is Born' (1954), protagonizada por Judy Garland; y la obra maestra de Fritz Lang 'Metropolis' (1927).

En el segundo día se podrá ver a The Beatles en 'A Hard Day's Night' (1964), a Cary Grant en 'North by Northwest' (1959) o a Marilyn Monroe en 'Some Like It Hot' (1959).

Además, 'Casablanca' (1942) y 'Network' (1976) serán dos de los platos fuertes del tercer día mientras que en la jornada de clausura sobresalen películas como 'Lawrence of Arabia' (1962) o 'Singin' in the Rain' (1952).

Hace dos semanas, TCM anunció que, debido a la crisis del coronavirus, tendría que cancelar la edición de este año del TCM Classic Film Festival, que iba a tener lugar en cines tan emblemáticos del Paseo de la Fama de Hollywood como el Chinese Theatre o el Egyptian Theatre.

La pandemia ha cerrado las salas de gran parte del planeta y, además de provocar la suspensión de numerosos estrenos de Hollywood, ha causado la cancelación o aplazamiento de citas tan importantes del calendario fílmico como el Festival de Cannes (Francia) o el Festival South by Southwest SXSW y el Festival de Cine de Tribeca (ambos en EE.UU.). EFE

