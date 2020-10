$!'Te quiero baby' de Chesca y Pitbull debuta en el listado Hot Latin Songs

'Te quiero baby', tema actualizado y modernizado del éxito 'Can't Take My Eyes Off You', del legendario cantante Frankie Valli e interpretado parcialmente en español por la artista urbana puertorriqueña Chesca y el cubano-estadounidense Pitbull, debutó en el listado de Hot Latin Songs de Billboard.

Así lo destacó este jueves la revista especializada de música en su página web, en la que indicó que 'Te quiero baby' se ubicó en la posición 40 del listado para la fecha del 31 de octubre.

Es la primera vez que un tema de Valli, legendario artista estadounidense de pop, entra al listado de Hot Latin Songs de Billboard.

El tema original 'Can't Take My Eyes Off You', alcanzó el segundo puesto en el listado de Billboard Hot 100 en 1967.

Además, es la primera vez en 39 años que un sencillo de Valli se cuela en un listado de Billboard, desde que 'Heaven Above Me/Soul/Let It Be Whatever It Is' consiguió el puesto 11 en el listado de Dance Club Songs en febrero de 1981.

Chesca, por su parte, explicó a la publicación cómo surgió la inspiración estando en el estudio de grabación del 'disjockey' de Pitbull, DJ Chino, y el intérprete comenzó a cantar la versión musical de la rapera estadounidense Lauryn Hill, 'Can't Take My Eyes Off You'.

'Al escucharla, dije que sería brutal si hacíamos la canción en español', expresó Frachesca Bravo Monagas, nombre de pila de la artista boricua.

'Entonces, Pitbull comenzó a cantarla, DJ Chino tenía un ritmo que era perfecto para el tema y todos coincidimos en que sería perfecto grabarla en español', detalló.