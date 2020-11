Tebas: 'Creo que Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid'

Madrid, 17 nov (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cree que el defensor del Real Madrid Sergio Ramos, que concluye contrato en junio próximo, 'seguirá' en el club blanco, y aseguró que prefiere que los grandes jugadores 'estén en LaLiga', aunque recordó que la salida de 'jugadores importantes como Cristiano (Ronaldo) o Neymar' no ha afectado a la competición.

'Evidentemente, prefiero a Sergio Ramos en el Real Madrid. Creo que seguirá, no tengo duda. No sé si es cierto todo el lío que hay, pero creo que seguirá en el Real Madrid', señaló Tebas durante la presentación de los límites de coste en plantilla deportiva que la patronal establece para cada uno de los clubes.

El presidente de LaLiga fue preguntado por si le preocupa el impacto en la competición de una salida a un equipo extranjero del internacional español, después de las informaciones que apuntan a diferencias entre el Real Madrid y el jugador sobre la ampliación de su compromiso que acaba a final de esta temporada.

'Como con Messi, prefiero a Sergio Ramos en LaLiga. La salida de jugadores muy importantes Cristiano (del Real Madrid al Juventus italiano) o Neymar (del Barcelona al PSG francés) no las hemos notado. No me gustaría que se fueran, pero creo que estamos preparados para que se note lo menos posible', opinó Tebas. EFE

