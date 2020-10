Tebas: 'El tren de LaLiga sigue viajando incluso sin Cristiano ni Neymar'

Roma, 11 oct (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó este domingo su satisfacción por la posición de elite alcanzada por el campeonato español en el mundo y destacó que el duro trabajo realizado durante su mandato convirtió al torneo en 'un tren' capaz de seguir viajando incluso sin el portugués Cristiano Ronaldo ni el brasileño Neymar Júnior.

'Que Messi se haya quedado en el Barcelona es mejor, porque su valor es enorme, pero llevábamos ya años preparándonos para que las salidas de jugadores importantes no fueran un trauma. Y de hecho Neymar se fue al PSG y la Ligue 1 no ha crecido mucho. Luego Cristiano se fue a la Serie A, pero esta no ha crecido tanto como pensábamos', dijo Tebas, invitado en el Festival del Deporte, organizado por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

'Nosotros ya vendimos los derechos televisivos de LaLiga para los próximos cuatro años así que no cambiaría mucho (si Messi se hubiera ido). Ningún país nos llamó diciendo que querían dejar de pagar derechos. Hemos consolidado un concepto, una competitividad, y estos aguantan', prosiguió.

'El tren de LaLiga sigue viajando. Se fue Cristiano y seguimos vendiendo derechos. Se fue Neymar y pasó lo mismo. La Ligue 1 no ha alcanzado a la Premier solo por tener a Neymar y tampoco lo hizo la Serie A con Cristiano. No existe un jugador que transforme a un campeonato. Si se hubieran ido Messi y Cristiano juntos me preocuparía, pero la salida de un jugador no nos perjudica', concluyó.

Tebas celebró la importancia simbólica de que LaLiga haya llegado a retransmitirse hasta en Groenlandia, que paga unos 70.000 euros por los derechos, y consideró esto como una prueba del buen trabajo desarrollado en los últimos años.

'Para alcanzar a la Premier League lo que nos falta es 30 millones más de habitantes, que no los tenemos. Si tuviéramos más habitantes tendríamos más opciones del alcanzar a la Premier a nivel económico. A nivel internacional, debemos trabajar en los mercados costosos, como Asia, pero nos queda bastante para igualar allí a la Premier. Recortamos distancias y seguimos haciéndolo', aseguró.

Preguntado si el dominio del Real Madrid y del Barcelona en LaLiga supone un límite, Tebas consideró que lo realmente importante es que un campeonato sea competitivo hasta el final, por encima del ganador final.

'Madrid y Barcelona son los dos trenes de LaLiga y el clásico es fuente de ganancias para nosotros, es una oportunidad para reunirnos con los patrocinadores mundiales. Es como la Super Bowl para Estados Unidos. Pero si una liga quiere ser competitiva, lo importante es que el ganador no supere siempre los 90 puntos', consideró.

'Hay que evitar esas ligas que acaban con muchos puntos de diferencia, las de los 98 o 99 puntos. Cuando no se superan los 90 puntos, normalmente llega un nuevo actor que puede ser protagonista', prosiguió.

El presidente de LaLiga, que participó en el Festival del Deporte acompañado por Carles Puyol e Iker Casillas, consideró además que la idea de formar una 'Superliga' europea abierta solo a los grandes de Europa es una idea equivocada.

'La reforma de la 'Champions' tendría un efecto negativo en los campeonatos nacionales. Un Madrid-Sevilla o un Madrid-Atlético se ve mucho en España, pero no en Italia o Alemania. La 'Superchampions' no es un elisir. Hay que trabajar en los torneos. Yo, como presidente de LaLiga, espero que la Serie A crezca, porque significaría que no hay riesgo de formar una 'Superchampions'', dijo. EFE