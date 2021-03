Tebas, sobre la detención de Bartomeu: 'Es un problema reputacional'

Madrid, 2 mar (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, admitió que la detención del expresidente del Barcelona Jordi Bartomeu este lunes junto a tres miembros de su junta directiva y puesto en libertad provisional este martes, es 'un problema reputacional' que 'no es bueno' ni para el club ni para LaLiga.

'Es un problema reputacional, no es bueno ni para el Barcelona ni para LaLiga, no me gusta ver por ningún motivo nada como lo que ocurrió ayer', admitió este martes Tebas durante la presentación de los límites salariales de los clubes del fútbol profesional tras el mercado de invierno.

Bartomeu, su mano derecha Jaume Masferrer, el director general del club, Óscar Grau, y el jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti, fueron detenidos este lunes por los Mossos d'Esquadra y están siendo investigados por un delito de administración desleal y otro de corrupción en negocios. Bartomeu y Masferrer obtuvieron este martes la libertad condicional.

El presidente de LaLiga declinó valorar el fondo del asunto por el secreto de sumario, aunque se preguntó por los motivos que tendría la jueza y los Mossos para poner en marcha una actuación de esta gravedad.

'Espero que no haya habido ninguna extralimitación porque el daño es importante. Confío en que haya sido proporcional', añadió.

Preguntado a continuación por si estos hechos podrían afectar a la imagen de la competición en el extranjero o a sus ingresos por derechos televisivos, Tebas consideró que no tendrán un efecto negativo sobre la principal fuente de ingresos de los clubes.

'Creo que no, la marca de LaLiga es muy fuerte y no afecta, pero reputacionalmente no es bueno lo que ocurrió ayer', reiteró. EFE

