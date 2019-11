Tebas: 'Un partido al año fuera de España es nuestro objetivo'

Madrid, 19 nov (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, se reafirmó en su idea de que uno de los partidos de la temporada en la competición española se dispute fuera del país y aseguró que seguirá trabajando para ello.

'Yo soy optimista. Si no, no lo haríamos. No tengo la menor duda de que ese partido en Miami se acabará jugando. Puede ser este año, dependerá de lo que pase en febrero. Un partido al año es nuestro objetivo y trabajaremos para conseguirlo', indicó.

Asimismo dijo que no cree que le inviten a ver la Supercopa, que se disputará en Arabia Saudí, y no quiso opinar acerca de la salida de Robert Moreno del banquillo de la selección española: 'No tengo información y por tanto no puedo dar opinión. Las decisiones yo no las tomo, no lo sé'.

Eso sí el dirigente, que acudió a una subasta para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama organizada por la Fundación Clínica Menorca, se alegró de volver a ver a Luis Enrique Martínez entrenando: 'Lo que yo quiero es que Luis Enrique vuelva a entrenar. Si la Selección es el sitio oportuno eso lo tiene que decidir él y la Federación'. EFE.

1011208