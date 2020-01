Tebboun propone reconsiderar sistema de gobernanza y reformar la Constitución

Argel, 5 ene (EFE).- El presidente de Argelia, Abdelmejid Tebboun, apostó hoy por 'reconsiderar del sistema de gobernanza a través de una profunda reforma de la Constitución' en el primer consejo de ministros que lideró desde su elección el pasado 12 de diciembre, y que puso fin a veinte años de dominio de su predecesor, el dimitido y enfermo Abdelaziz Bouteflika.

Según un comunicado de la presidencia, el nuevo mandatario insistió en que esa enmienda a la Carta Magna 'es considerada la piedra angular para la construcción de la nueva República', al tiempo que propuso igualmente la reforma de 'algunos textos legales importantes como la ley orgánica relacionada con las elecciones'.

Es importante 'crear la vida política a través la separación del dinero y la política y la lucha contra la mediocridad en la gestión', señaló.

La nueva República 'debe basarse en el establecimiento de un Estado de derecho que garantice la independencia del poder judicial y la promoción de una verdadera democracia participativa que brinde oportunidades para el avance social y político', afirmó

En este contexto, subrayó su deseo de 'enderezar la situación general del país a través del restablecimiento de la autoridad del Estado y la recuperación de la confianza de los ciudadanos', y reafirmó el compromiso de Argelia con la seguridad y la paz en el norte de África, la cuenca del Mediterráneo y las causas como la palestina y la saharaui, que consideró justas.

Argelia 'se niega a interferir en los asuntos de otros países, se opone fervientemente a cualquier intento de interferir en sus asuntos nacionales' dijo Tebboun antes de reconocer 'el complejo entorno que rodea a Argelia a nivel regional e internacional en un escenario de grandes maniobras geopolíticas, de amenazas e inestabilidad'.

El presidente lideró un consejo de ministros dirigido por el primer ministro Abdelaziz Djerad, que tiene solo un 12 por ciento de mujeres y en el que se mantienen los titulares claves de la anterior etapa pese a que la calle demandaba la dimisión de todo el gobierno que tuteló la transición desde la forzada renuncia en abril del longevo e histórico Bouteflika.

Un gabinete que apenas se introducen cambios importantes respecto al que tuteló la transición tras la renuncia el pasado abril de la presidencia de Abdelaziz Bouteflika, forzada por las protestas en la calle y la presión del Ejército.

Compuesto de 39 miembros, el Gobierno cuenta con cinco mujeres así como siete ministros delegados y cuatro secretarios de Estados.

El nuevo jefe del Ejército, Said Chengriha, no participó de reunión de a que, al contrario que su predecesor, Ahmed Gaïd Salah, muerto el pasado 23 de diciembre víctima de un fallo cardíaco, no ha heredado el cargo de viceministro de Defensa. En Argelia, la titularidad de esta cartera está en manos del presidente de la República. EFE