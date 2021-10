Teklu: Batir el récord de la prueba en mi debut en la distancia es increíble

Barcelona, 17 oct (EFE).- El corredor etíope Haftu Teklu, nuevo récord del Medio Maratón de Barcelona (59:39) reconoció que 'ha sido increíble haber ganado una prueba de prestigio en esta ciudad y con el récord' en el día de su debut en la distancia.

'En el kilómetro 15, las liebres nos han dejado y he tenido que seguir con el único apoyo de Stephen Kissa. Finalmente he podido escaparme y llevarme la victoria. El circuito de la prueba es muy rápido y el tiempo nos ha favorecido. Ha sido la primera vez que he corrido en Barcelona y la ciudad me ha gustado mucho', manifestó tras cruzar la línea de meta.

La joven keniana Sandrafelis Tuei ha vencido en categoría femenina con un tiempo de 1h.07:07 y se ha sorprendido 'por la ha acogida' que ha tenido la carrera por las calles de la ciudad.

'Ha sido mi primera carrera en Barcelona y no puedo estar más contenta. El circuito es fantástico, rápido y lo he disfrutado mucho. Me sentía bien y en el kilómetro 19 me he visto fuerte y he seguido en solitario hasta la meta', resumió. EFE

