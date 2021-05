Temen que ataque de Bolsonaro a China afecte vacunación anticovid en Brasil

Río de Janeiro, 5 may (EFE).- Los miembros de la comisión creada por el Senado brasileño para investigar la gestión del Gobierno frente a la pandemia manifestaron su temor de que las insinuaciones contra China hechas este miércoles por el presidente Jair Bolsonaro perjudiquen la llegada al país de nuevas vacunas chinas anticovid.

El temor fue manifestado durante la sesión de la Comisión Parlamentaria de Investigación que el Congreso brasileño instaló la semana pasada para identificar posibles fallas y omisiones del Gobierno en la gestión para enfrentar el coronavirus en Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo.

En una ceremonia pública este miércoles en el palacio presidencial de Planalto, Bolsonaro, sin citar explícitamente a China, insinuó que el virus de la covid pudo haber sido creado en laboratorio para una 'guerra química'.

Los legisladores dieron a entender que las declaraciones del líder ultraderechista pueden molestar al gigante asiático y perjudicar la importación de la materia prima necesaria para la fabricación en el país de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, la más usada hasta ahora en la campaña brasileña de inmunización contra la covid.

'Creo que nuestra situación de dependencia de insumos (chinos) empeorará con esa declaración', afirmó el presidente de la Comisión Parlamentaria, senador Omar Aziz.

'Él (Bolsonaro) la llama guerra química. Y nosotros estamos en las manos de los chinos para importar el principio activo de la vacuna. No producimos ese principio activo en el país y no lo produciremos tan rápido. Dependemos de India para unos insumos y de China para otros. No es el momento de generarle molestias a nadie', agregó Aziz.

El presidente del Frente Parlamentario Brasil-China, diputado Fausto Pinato, calificó a Bolsonaro como una persona 'irresponsable, desequilibrada y sin noción del mundo', capaz de 'confundir realidad con ficción', en un comunicado para criticar las insinuaciones del mandatario contra China.

En sus polémicas declaraciones, el presidente aseguró que la covid-19 proviene de un virus nuevo y que nadie sabe si nació en un laboratorio.

'Lo que sabemos es que lo tenemos ahí (al virus). Los militares saben lo que es una guerra química, bacteriológica o radiológica. ¿Será que estamos enfrentando una nueva guerra? ¿Cuál fue el país en que más creció el PIB? No me corresponde decírselo a ustedes', dijo.

Otros miembros del Gobierno y hasta uno de los hijos del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, también han dado declaraciones en que insinúan que la covid fue creada en China para responder a sus intereses económicos.

Tales declaraciones contradicen los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que descartan que el virus haya sido fabricado en laboratorio.

Según Aziz, las declaraciones de Bolsonaro no solo pueden perjudicar la importación de los insumos para la vacuna sino también la propia economía de Brasil, que cuenta con China como el principal destino de sus exportaciones.

'Los ataques permanentes a China no solo pueden perjudicar el combate al virus que mata miles de brasileños sino también generar problemas económicos. Somos dependientes de China', afirmó el senador.

Brasil, que enfrenta actualmente una segunda ola de la pandemia más letal y virulenta que la primera, es el segundo país en número de muertes por la pandemia, con cerca de 412.000 víctimas, y el tercero con más infectados, con casi 15 millones de casos. EFE