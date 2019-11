Temer: 'No hay la menor posibilidad de perder la democracia en Brasil'

Luís Lima

Madrid, 27 nov (EFE).- La democracia brasileña no está en peligro bajo la gestión del presidente Jair Bolsonaro, a pesar de las recientes declaraciones oficialistas que sugieren el regreso de leyes de la dictadura militar, afirma el expresidente Michel Temer.

'Continuamente escucho voces con malos presagios que dicen que la democracia caerá. No hay la mínima posibilidad de eso', insiste Temer en una entrevista con Efe antes de participar en una Tribuna Efe en la Casa de América, en Madrid.

Afiliado al partido MDB, este abogado experto en derecho Constitucional tampoco ve riesgo de que se extiendan a Brasil las protestas en países latinoamericanos, como las que ocurren en Chile y en Bolivia, y cree que la salida de prisión de Lula da Silva acentuó la polarización social.

En el futuro, quiere ser recordado como un presidente 'reformista' que ayudó a la recuperación económica de Brasil.

PREGUNTA: ¿Cuáles son las implicaciones de la liberación del expresidente Lula a la política brasileña?

RESPUESTA: Siempre prediqué la tesis de la pacificación, de la unidad del país, imaginé que (Lula) saldría sin disgustos. Pasó un tiempo en prisión, incluso perdió familiares, lo cual es doloroso. Pero supuse que, por sabiduría política, predicaría la no radicalización. La radicalización es diferente de la polarización. La polarización está en el campo de las ideas. La radicalización es algo de ira, odio entre las personas. Creo que no fue útil para él, ni para la política brasileña, mantener la vieja historia de 'nosotros contra ellos': por un lado, el presidente Bolsonaro, y por otro, Lula. Todos estos líderes deben encontrar un punto medio para pacificar las relaciones sociales.

P: Lula incluso dijo que 'un poco de radicalismo es bueno para el alma'. ¿Puede este tono de confrontación hacer que Brasil se hunda en una agitación social como Chile y Bolivia?

R: No lo creo. Nuestras instituciones están muy solidificadas. Estos movimientos ocurridos en América del Sur no sucederán en Brasil.

P: El Acto Institucional Número 5 (AI-5), que endureció las leyes brasileñas durante la dictadura, volvió al debate público luego de que el Ministro de Economía, Paulo Guedes, sugiriera que la gente 'no se asuste' si alguien lo pide en Brasil. Aunque se haya retractado, hizo la declaración, al igual que uno de los hijos del presidente, Eduardo Bolsonaro. ¿Ve un golpe militar en Brasil durante la gestión de Bolsonaro?

R: Es importante resaltar que las declaraciones fueron retractadas. El hijo del presidente cuando verificó la gravedad, apareció en público y se disculpó humildemente. En el caso del ministro Guedes también. Por cierto, (Guedes) no hizo una declaración de que se necesitaba el AI-5. Dijo que no se sorprenderían si alguien lo ordenara. Ahora veo una falta de necesidad absoluta. Cada vez que hay conflictos importantes, y lo he hecho varias veces, llamas a las Fuerzas Armadas. No se necesita un nuevo instrumento constitucional o institucional para llamarlas. (Esto) Simplemente provoca un debate inútil. P: ¿Esta discusión eclipsa los debates, que son urgentes, para la mejora de las condiciones de vida de los brasileños, como la reducción de la pobreza y la desigualdad?

A: Se interpone en el camino. Pero el Gobierno Bolsonaro está trabajando y está yendo muy bien. Todo Gobierno llega y quiere destruir el anterior. En el caso de Bolsonaro, está haciendo un seguimiento de lo que hice, que era un Gobierno reformista, con reformas laboral, educativa, del límite de gastos públicos y recuperación de las estatales. Cuando empieza ese debate (AI-5), perjudica a esas necesidades importantes.

P: ¿Ves un ambiente de normalidad democrática en Brasil?

A: Sin duda. No me preocupo. En todo momento escucho voces con malos presagios que dicen 'se necesita una nueva Constitución'. O 'Se debe tener cuidado porque la democracia caerá'. No hay la menor posibilidad de eso. Nuevamente, la solidez de las instituciones nacionales repudiará cualquier tipo de gesto (en este sentido).

P: ¿Cuál es su evaluación del proyecto de ley de 'exclusión de ilicitud' del presidente Bolsonaro, que favorece a los agentes de seguridad en situaciones de riesgo como las protestas?

A: No veo mucha necesidad de eso. Especialmente porque la Constitución ya establece la llamada 'Garantía de la Ley y el Orden' (GLO) que permite llamar a la Fuerzas Armadas. He hecho esto en innumerables ocasiones para contener disturbios en las cárceles y resolver el problema de la seguridad pública en varios estados. (...) Creo que (el Congreso) también podrá verlo innecesario.

P: ¿Qué lugar ocupa y quiere ocupar en la política brasileña?

R: Recuperación económica del país, con la mejora del PIB, de la inflación y de la tasa de interés. Y como alguien que inició las reformas, un Gobierno reformista. EFE