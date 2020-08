Temer: No veo disposición del Parlamento al impeachment contra Bolsonaro

Valencia (España), 14 ago (EFE).- El expresidente de Brasil Michel Temer ha asegurado que 'no' ve 'predisposición' en el Parlamento de su país para llevar adelante un impeachment contra su sucesor en el cargo, el actual presidente, Jair Bolsonaro.

En una entrevista con EFE durante una escala técnica en València de regreso a Brasil tras una misión humanitaria de su país al Líbano, Temer también ha asegurado que afronta los procesos judiciales en los que está inmerso por supuesta corrupción con 'una tranquilidad absoluta'.

El exmandatario, que es hijo de libaneses y ha encabezado la misión de su país para ayudar al país tras la explosión de la semana pasada por petición de Bolsonaro, ha sostenido que 'no hay condiciones para un impeachment'.

'No veo en el Parlamento la predisposición para ir adelante con la petición de impeachment, sobretodo dada la consolidación de la Constitución que ahora cumplirá 32 años', ha agregado.

Ante la moderación del discurso desde el inicio de su mandato en enero 2019 de Bolsonaro, que incluso llegó a participar en actos antidemocráticos, Temer ha argumentado que, como le pasó a él cuando fue presidente, su sucesor se ha dado cuenta de que el Ejecutivo 'no puede trabajar solo'.

'Creo que Bolsonaro ha verificado lo mismo y cumple la Constitución brasileña que determina la armonía entre los poderes. Puede que al inicio de su Gobierno hubiera expresiones más fuertes pero ahora su discurso es más moderado', ha valorado Temer, que presidió el país de 2016 a 2018.

Temer, que ha regresado a la vida pública como una especie de asesor de Bolsonaro, ha negado que él se sienta responsable de ese cambio de actitud en el actual presidente de Brasil.

El expresidente, que ha tenido que pedir un permiso especial para salir de su país por las causa judiciales contra él, ha asegurado que afronta esos procesos con 'la tranquilidad absoluta del que sabe que no hizo nada' y que, ha añadido, 'ahora se va a reflejar en la Justicia'.

Además, ha incidido que, sobre causas ya pasadas, los tribunales ya determinaron que las grabaciones 'no son válidas' sino que se trata de 'frases inconexas' utilizadas 'con el único objetivo' de acusarle.

Temer ha admitido que, aunque al inicio de la pandemia del coronavirus Brasil tuvo 'diferencias en la concepción del problema', su respuesta a la crisis sanitaria ha sido 'adecuada'.

'Brasil tiene 210 millones de habitantes y es complejo pero creo que la conducción de la crisis fue adecuada tanto por el Gobierno Federal como por los gobiernos de los Estados', a pesar del número de fallecidos, ha apuntado.

El Gobierno Federal de Brasil, el segundo país en contagiados tras Estados Unidos con más de 3,2 millones y que supera los 100.000 fallecidos, ha destinado mil millones de reales a los más pobres y vulnerables en esta crisis, ha valorado Temer.

Ello que se ha traducido en ayudas de 600 reales (100 euros) o 1.200 reales (200 euros) al mes 'para millones de personas', una ayuda de emergencia, que ha anunciado, 'se va a prolongar'.

'Sin duda hubo tratamiento hospitalario adecuado en gran parte del país y Brasil también trabaja mucho para tener la vacuna, en colaboración con otros países', ha defendido.

Preguntado por si el presidente Bolsonaro debería ser procesado internacionalmente por su gestión de la crisis sanitaria como piden muchos estamentos, ha concluido: 'No me parece que sea el caso. A pesar de las diferencias de la concepción del problema, no hubo faltas importantes, sobre todo gracias a la colaboración entre el Gobierno Federal y los Estados'. EFE